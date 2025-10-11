Últimos coletazos de la dana Alice esta domingo en la Comunitat: esta es la previsión en Valencia, Alicante y Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado sus alertas por lluvias y tormentas por la dana Alice y mantiene la alerta naranja en el interior norte y litoral de la provincia de Castellón, en todo el litoral e interior sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Asimismo, están en alerta nivel amarillo por tormentas Castellón, Valencia y al litoral de Alicante, y por lluvias en el interior de Castellón, interior norte de Valencia y litoral de Alicante.

Emergencias pide "mucha precaución" ya que a partir de las 20:00 horas y durante toda la noche se van a registrar lluvias intensa y tormentas localizadas en las zonas con alerta naranja, y recuerda que estamos ante un "fenómeno de alta variabilidad e incertidumbre, por lo que no hay que bajar la guardia".

Alerta naranja

El aviso naranja en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia estará activo entre las 18:00 horas de este sábado y hasta las 8:00 horas del domingo, por precipitaciones que podrían alcanzar 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 l/m2 en doce horas.

En el interior norte de Castellón, de 18:00 hasta las medianoche de hoy, por acumulados de 40 l/m2 en una hora y 100 l/m2 en doce horas; en el litoral norte de Castellón (de 18:00 horas de este sábado a las 12:00 horas del domingo) por acumulados de 50 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en doce horas.

En el litoral sur de Castellón el aviso naranja estará activo entre las 18:00 horas del sábado y las 8:00 horas del domingo por acumulados de 50 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en doce horas; y en el litoral norte de Valencia, desde las 18:00 horas del sábado a las 12:00 del domingo por 40 l/m2 en una hora y 100 l/m2 en doce horas.

También estará en aviso naranja el interior sur de Valencia, hasta la medianoche de este sábado, por acumulados de 100 litros por metro cuadrado en doce horas.

Alerta amarilla

El litoral sur de Alicante estará en alerta amarilla hasta las 20:00 horas de este sábado por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas; y el interior sur de Castellón hasta la medianoche de hoy por acumulados de 30 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas.

También estará en aviso amarillo hasta la medianoche de hoy el interior norte de Valencia, por acumulados de 30 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas; y el interior sur de València por 30 l/m2 en una hora.

En el interior norte de Castellón estará activo el aviso amarillo desde las 00:00 horas del domingo hasta las 18:00horas de ese mismo día por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas.

En el litoral sur de Castellón y el litoral norte de Valencia, de 8:00 a 12:00 horas del domingo, acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas; el litoral sur de Valencia, en el mismo tramo horario, por 30 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas; y el litoral norte de Castellón por acumulados de 20 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en doce horas de 12:00 a 18:00 horas del domingo.