Sandra Gómez (PSPV) propone incluir en la moratoria a los edificios turísticos

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, ha dicho que la moratoria de los apartamentos turísticos que va a aprobar Catalá no tendrá ningún recorrido pues por sentencia del Supremo, los vecinos ya pueden prohibir los apartamentos turísticos.

"Llega tarde porque ha tenido un año paralizado la moratoria y el plan que dejamos preparado nosotros como PSOE y son las de 3.500 apartamentos ilegales operando en Valencia en un año".

Ha añadido que "hay declaraciones de la señora Catalá posicionándose en contra en alusión a esa mal entendida libertad. Llega 3.500 apartamentos turísticos tarde".

La socialista ha explicado que "nosotros vamos a presentar una enmienda a la moratoria con medidas de prohibición concreta. En Valencia no cabe una apartamento turístico más y vamos a proponer que en suelo residencial no se pueda poner, aunque sea un edificio entero porque hemos visto como los fondos buitre hace la vida imposible a los vecinos para quedarse con los edificios".

Y ha criticado que "a 24 horas no tenemos la propuesta del PP: qué moratoria y para qué. Solo anuncios en prensa por cierto en campaña electoral". Ha explicado que "la moratoria puede ser de dos años. Las que dimos en Ciutat Vella y Marítimo era porque se estaba elaborando un plan. ¿Para qué presenta esta moratoria?"

Ha recordado que "en 2022 fuimos capital europea del turismo sostenible porque teníamos un camino muy definido hacia un sector sostenible que no engullera la realidad de los vecinos. En un año ha laminado todo ese trabajo. Hoy no seríamos capital europea. Nunca se había fracturado tanto la percepción y la hospitalidad de los residentes hacia los turistas".

Gómez ha acusado también al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y le ha reprochado haber dicho que "la Comunitat será turística o no será". "Esto es una limitación mental muy fuerte sobre las potencialidades de esta Comunitat que es emprendedora, industrial, agrícola... eso es una realidad falsa que han escuchado los operadores y han pensado que esto iba a ser el salvaje oeste".

Respecto a su polémica en las redes sociales con ele exalcalde de Valencia, Joan Ribó, a cuenta de quién estableció la moratoria, ha dicho que en Compromís "se ha pecado de falta de información o de experiencia y no controlan lo que se hizo en la anterior corporación. Por eso yo dudaba de que ese tuit lo hubiera hecho Ribó porque fue alcalde ocho años. La propuesta que hizo Compromís era coja porque no solucionaba el problema porque se olvidaba de los fondos buitres, de bloques de terciario como residencias de estudiantes que estaban desalojando". Y ha considerado que "Compromís le hace el juego al PP porque queda de manifiesto la falta de compromiso y de voluntad de trabajo que algunas áreas tuvieron durante la pasada legislatura. Ante la falta de trabajo de algunos compañeros no voy a permitir que se eche la culpa al PSOE: El PSPV aprobó dos moratoria en 2017 y 2019 que afectaba a Ciutat Vella y al Cabanyal. Una iniciativa que provocó que en un zona tensionada no se pudiera abrir un solo apartamento más. Casi cuando los que ahora son más vehementes casi no sabían lo que era".

Y en su condición de candidata a las elecciones europeas, ha señalado que "vamos a proponer herramientas de control para las grandes plataformas como Airb&B que muchas veces ofrecen apartamentos que no cumplen los requisitos municipales. Y vamos a potenciar las ayudas a la construcción de viviendas pública. Ciudades como Viena mantiene precios más razonables y ajustados a la renta mediana de cualquier ciudadano".

Respecto al asunto de Mestalla, Gómez ha dicho que "presentamos una moción para que el Ayuntamiento apruebe las fichas urbanísticas, nuestro convenio y las fianzas que Catalá pedía cuando estaba en la oposición. Si vota no, estará allanando el camino para que el señor Lin pueda quedarse con el patrimonio".

Inseguridad

Además, la portavoz socialista ha explicado que "vamos a presentar moción de urgencia para la incorporación inmediata de cien agentes porque la ciudad está viviendo picos de inseguridad como el de la Cruz Cubierta". Ha considerado que "Catalá es responsable porque tiene cien agentes de policía local paralizados en una oposición que impulsamos nosotros y que a día de hoy ya estarían trabajando y que no lo están porque no tiene dinero para las nóminas" y ha achacado esto a "la rebaja del IBI que tiene un repercusión directa en la prestación de los servicios públicos. Ella basó su campaña en la inseguridad de Valencia y nunca la ciudad fue tan insegura como ahora".