Simulan un secuestro en el aeropuerto de Valencia

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado este miércoles un simulacro de secuestro aéreo en el aeropuerto de Valencia, un incidente que se ha dado por concluido tras varias horas de negociación y producirse la liberación de los pasajeros y la tripulación.

En el simulacro han participado la Secretaría de Estado de Seguridad, personal de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército del Aire y del Espacio, de Aena, de Enaire y de la Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Los objetivos de este ejercicio son mantener entrenado al personal involucrado en un suceso de estas características y corroborar la idónea implantación de la normativa aplicable, informa la Delegación del Gobierno en la Comunitat.

Adicionalmente, se obtendrán conclusiones que permitan mejorar el operativo en caso de un secuestro real.

Los trabajos de diseño y planificación, incluyendo unas jornadas técnicas formativas, se hicieron con antelación a la fecha propuesta y el ejercicio se ha realizado en el momento en que no se produjeran interferencias en el normal desarrollo de las operaciones aeroportuarias.

El simulacro ha consistido en el secuestro de una aeronave, cedida para la ocasión por una compañía aérea, que simulaba un vuelo regular con salida del Aeropuerto de Valencia.

Después del cierre de puertas, el comandante de la aeronave comunica a la Torre de Control que se ha producido un secuestro.

Una vez que el controlador aéreo ha confirmado el apoderamiento ilícito, se han activado los protocolos de seguridad pertinentes, constituyéndose los correspondientes comités de intervención en secuestros aéreos que estipula la normativa en vigor, presididos, a nivel aeroportuario, por la Subdelegación del Gobierno en Valencia, y a nivel nacional, de manera simulada, por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Posteriormente, se ha contactado con los secuestradores para conocer sus pretensiones, de acuerdo con el proyecto de simulacro, e iniciado las acciones adecuadas para liberar a los rehenes y recuperar el control de la aeronave.

Tras varias horas de negociación, se ha producido la liberación de los pasajeros y la tripulación, dándose por concluido el incidente y se han desactivado los dispositivos de seguridad.

Finalizado el ejercicio, expertos de todas las entidades involucradas comenzaron el trabajo de evaluación para obtener las correspondientes enseñanzas, añaden las fuentes.