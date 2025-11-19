Así es la programación "Gigante" de Navidad de Alicante a partir el viernes

‘Alicante, vive una Navidad Gigante’. Éste es el lema que anuncia los más de 60 actos programados por el Ayuntamiento de Alicante, desde este viernes y hasta el 5 de enero, para celebrar la Navidad 2025-26. Están coordinados por la concejalía de Fiestas, que dirige Cristina Cutanda, y cuentan con la implicación del conjunto de las concejalías. Es un programa, ha explicado la edil este miércoles, “que llega al centro de la ciudad, a los distintos barrios y a los diferentes mercados, abierto como es el carácter de los alicantinos y con actividades para todos los públicos".

El encendido de las luces, programado para este viernes, 19.00 horas, en la avenida de la Constitución, abre ese calendario. Serán 2,6 millones de luces led y con el gran árbol y los adornos renovados por completo, los que se iluminarán al unísono en 130 emplazamientos. Este jueves, 20 de noviembre, se abre el plazo para solicitar la cita previa a la Casita de San Nicolás. Será en el siguiente enlace: https://citaprevia.alicante.es/CitaPrevia/#/pedirCita?v=2.0 Será inaugurada el sábado 29 de noviembre, 12 horas, y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre en la plaza Séneca. Este mismo enlace posibilitará la cita previa para el Campamento de los Carteros Reales, a partir del 18 de diciembre. Podrá ser visitado desde el 26 de diciembre al 4 de enero en la plaza de Gabriel Miró.

La ubicación de los ángeles de gran tamaño presenta una novedad este año. Seguirán en su sitio habitual los localizados en el paseo central de la avenida General Marvá, rotonda de la Universidad, plaza de San Cristóbal, rotonda de Gran Vía y plaza de toros. El que se colocaba frente a la estación de Adif pasa a la confluencia de las avenidas Costa Blanca y Condomina, en La Albufereta. El montaje de todos ellos finalizará el domingo 23 de noviembre.

Tres belenes: Monumental, zaguán municipal y La Montañeta

La inauguración del Belén Monumental, Libro Guiness de los Récords y situado en la Plaza del Ayuntamiento, está prevista para este domingo 23 de noviembre, 19 horas. Estará prologada por un espectáculo de luz y sonido. Este enclave permanecerá cerrado al tráfico hasta el miércoles 7 de enero, A partir de esa fecha sólo se permitirá la circulación del transporte público, taxis y autobuses.

El Belén del zaguán del Ayuntamiento será inaugurado el jueves 27 de noviembre. Lo conformarán figuras de grandes dimensiones y es de carácter bíblico. El Social de la Montañeta abrirá el miércoles 26 sus cuatro escenas: dos bíblicas y otras tantas, populares. Otro de los Nacimientos típicos de estas fechas es el de la Junta Mayor de Semana Santa. Será inaugurado el jueves 4 de diciembre. La Junta también ha organizado un Concierto de Navidad en la Concatedral de San Nicolás.

La Feria de Navidad, la de los ‘caballlitos’, abre desde el viernes 28 de noviembre y hasta el 18 de enero. Otra de las ferias, la infantil, se situará en la plaza Séneca desde el domingo 30 de noviembre y hasta el 7 de enero. Y en el Parque de Canalejas se plantará un árbol de Navidad de 13 metros, que será otra de las atracciones navideñas. La plaza de toros se convertirá en el escenario de los ‘Tardeos Navideño’. Habrá música en directo, DJ, y animación. Ofrecerá este servicio del 4 al 31 de diciembre, de jueves a domingo. Además, el 8 y el 24 de diciembre.

Alicante Comercio

La concejalía de Comercio ha organizado una campaña de Navidad para impulsar el comercio local, con jornadas de dinamización en los barrios, mercados y mercadillos. Bajo el lema, ‘La Navidad que más sonríe’, se han organizado 20 jornadas de dinamización comercial desde el 12 al 30 de diciembre en las plazas, en horario de mañanas y tardes.

La dinamización comercial llegará a los cuatro mercadillos y mercados. Entre las plazas donde se realizarán las jornadas destacan la plaza América, plaza de Argel, plaza Magallanes, plaza Pla-Carolinas, plaza Navarro Rodrigo, Pau 5, avenida Historiador Vicente Ramos, plaza Calvo Sotelo, plaza San Blas, plaza Villafranqueza, y San Gabriel –martes 30-. Y en los mercadillos de Benalúa, Babel y Teulada. Además, en los cuatro mercados.

Otra de las iniciativas, junto con la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social y la concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, es la convocatoria del XIV Concurso de Decoración Navideña de Comercios y Escaparates de la Zona Norte 2025.

Hogueras y Navidad

Las Hogueras vuelven a estar presentes en la Navidad alicantina. Sus actividades comenzarán con el certamen de villancicos programado en la avenida de la Constitución los días 13 y 14 de diciembre. Este último día está previsto el Brindis-Homenaje a las Belleas del Foc de la Historia. Ya, el miércoles 17, el Concierto de Navidad, en la Concatedral de San Nicolás. La plantà de la hoguera de Fogueres en Nadal será el jueves 18 en la plaza de la Montañeta. Arderá el domingo 21 de diciembre. Las cenas de Fogueres en Nadal -adulta e infantil- serán los días 19 y 20 de diciembre.

El 6 de diciembre, y a partir de las 11.45 horas, partirá la procesión en honor a San Nicolás, patrón de Alicante, desde la Concatedral. Por la tarde se celebrará la XVIII Entrada de Moros y Cristianos, que organiza la Famyc. Partirá desde la plaza de los Luceeros.

La ‘Papanoleada’, el habitual recorrido en moto por las principales calles de Alicante, está programada para el sábado 13 de diciembre. Esta actividad, organizada por la concejalía de Bienestar Social, tiene como objetivo la recogida de juguetes para los niños más desfavorecidos y vulnerables. Discurrirá desde la calle Río Júcar hasta la calle José Romeu Zarandieta.

Actividades deportivas

Tres son las actividades deportivas de más relieve que recoge este programa. El Navi Fitness del domingo 14 de diciembre en la Concha de la Explanada, la Travesía de Navidad, domingo 22 de diciembre, con salida desde la playa del Postiguet y la San Silvestre Solidaria, del viernes 26 de diciembre desde la Rambla de Méndez Núñez.

Línea especial de autobús

Una línea especial de autobús se habilitará desde el 22 de diciembre y hasta el 6 de enero de 2026, en el horario comprendido entre las 9 y las 22.30 horas, con una frecuencia de paso estimada de diez minutos. Recorrerá los principales puntos de interés de la Navidad 2025-26. Esta información se puede completar en la web alicante.vectalia.es

Cotillones y Campanadas de Fin de Año

El miércoles 31 de diciembre, desde las 10.30 y hasta las 13.30 horas, está previsto el Cotillón Infantil en la confluencia de la Rambla con el Portal de Elche. A las 12 horas habrá un ensayo de las Campanadas de Fin de Año. La Nochevieja para los adultos también discurrirá en este mismo punto. Habrá reparto gratuito de uvas y música en directo con la orquesta Athenas. Discurrirá desde las 23 horas a las 4 de la madrugada.

El departamento de Igualdad de la concejalía de Derechos Públicos situará un Punto Violeta en la intersección de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén para informar, prevenir y prestar atención a todo tipo de violencia sexista.

Carteras Reales y Cabalgata de Reyes Magos

Las Carteras Reales -Luz Sigüenza, Elena Vidal y Paloma Arroyo- protagonizarán el 4 de enero la Cabalgata que partirá desde la plaza de España y finalizará en la plaza peatonal Rambla-Explanada. A la conclusión del recorrido recogerán las cartas de los pequeños a quienes les dirigirán unas palabras.

Los Reyes Magos -Antonio Beresaluce, Carlos Bosch y Nacho Amirola- llegarán, sobre las 17 horas, al puerto de Alicante en la tarde del 5 de enero de 2026. A continuación, se dirigirán hacia la plaza de toros donde pronunciarán unas palabras de bienvenida a los pequeños. La comitiva irá, seguidamente, a la avenida de la Estación. Desde este punto -en torno a las 19 horas- saldrá la cabalgata en dirección hacia la plaza del Ayuntamiento. A llegar a este punto, y sobre un escenario, Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a los más pequeños.

A partir de las 10 horas del 26 de diciembre, y mediante el sistema de venta anticipada, se podrán adquirir las sillas para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos. Será en www.vivaticket.es y presencial en las taquillas de la plaza de toros.