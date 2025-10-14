Valencia corona a sus Falleras Mayores para el año 2026

La Fallera Mayor de València, Carmen Prades, y la Fallera Mayor Infantil, Marta Mercader, han tomado posesión de su cargo en el acto de proclamación celebrado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento presidido por la alcaldesa, María José Catalá.

La alcaldesa, tras recibir a las falleras y reunirse con ellas en privado, ha nombrado oficialmente a Carmen Prades y Marta Mercader como falleras mayores de 2026, en presencia de las falleras que han desempeñado el cargo en el ejercicio de 2025, Berta Peiró y Lucía García, y sus cortes de honor.

Catalá ha proclamado a Carmen Prades y Marta Mercader "en nombre de la ciudad" y del suyo propio, uno de los instantes más esperados del año fallero, un nuevo reinado en el que Valencia vuelve a "ilusionarse, vestirse de fiesta y dar la bienvenida a las falleras" y abre un nuevo ciclo fallero.

Desde el Ayuntamiento, que ya es "vuestro casal, vuestro cuartel general", toda la ciudad "os mira con afecto, os admira y os escucha", ha dicho la alcaldesa.

La fallera mayor ha puesto voz en su intervención a "trece voces", su corte de honor, que han escrito el discurso de hoy y serán "las embajadoras del pueblo valenciano", y ha afirmado que se convierten en voz y rostro de la cultura, las tradiciones y la pasión por las fallas, "el tesoro más estimado".

Carmen Prades ha manifestado que las fallas "siempre serán la luz que ilumina Valencia", que el próximo año cumplirán diez años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por su parte, la fallera mayor infantil ha dicho que ha tenido suerte de nacer en Valencia, una ciudad llena de luz, música, color, arte, elegancia, indumentaria, ruido, pólvora, "gente amable y solidaria", y que representará, junto con su corte de honor, a todos los niños de la ciudad en "un año mágico".

La alcaldesa se ha dirigido a las falleras mayores de 2025 para agradecer la ayuda que prestaron tras la dana de octubre del año pasado desde Mercavalencia, casales de las pedanías afectadas o El Palmar, "dando ejemplo" porque "las lideresas lo son en los buenos y malos momentos".

Catalá comunicó este lunes por teléfono, como es tradicional, la elección de Carmen Prades, de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal y de 25 años, y la niña Marta Mercader, de la comisión Alberique-Héroe Romeu y de 10 años, como falleras mayores de 2026.