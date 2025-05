Valencia lidera el descenso de la delincuencia de las grandes ciudades de España: los delitos bajan un 11,3 % en la ciudad

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado que la ciudad “lidera el descenso de la delincuencia de las grandes capitales de España, ya que los delitos han bajado un 11,3 % en el primer trimestre del año respecto a 2024, frente al descenso de la media nacional de un 3,2 % y casi el doble que la Comunitat Valenciana, donde bajan un 7,4 %”. En el cómputo total de actos delictivos, donde se incluyen los ciberdelitos, la ciudad arroja también una bajada de un 9,5 %. Estos resultados son fruto del trabajo realizado por la Policía Local junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el descenso de la delincuencia en Valencia dobla los de Madrid y Barcelona, donde la bajada es de un 6,4 % y supera en 10 puntos el descenso de ciudades españolas como Zaragoza (-0,5 %) o Bilbao (-7,1 %). Uno de los delitos que más preocupa a los ciudadanos son los hurtos y los robos en domicilios, comercios y hostelería. En los tres casos se han registrado importantes descensos en el primer trimestre de 2025. Bajan un -21,2 % los robos con violencia e intimidación y un -7,5 % los hurtos.

También desciende un -35,9 % los robos con fuerza en domicilios y establecimientos comerciales. Los robos con fuerza en las viviendas se reducen un -36,3 % y el tráfico de drogas también baja un -16,4 %. Bajan un 85,7 % los homicidios cometidos en la ciudad, uno sólo frente a los siete del trimestre pasado.

Así lo ha manifestado Catalá durante la toma de posesión del nuevo comisario principal jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín Ariza, a la que han asistido también el concejal de Seguridad, Movilidad y Espacio Público, Jesús Carbonell, el coordinador de Seguridad y Emergencias, José Vicente Herrera, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Policía Nacional, Autonómica, la Guardia Civil, la UME y mandos de la Policía Local y miembros de la corporación, entre otros.

En su discurso, la primera edil ha destacado la seguridad como “una de las apuestas principales de este equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura, hace menos de dos años, es decir, hacer de València una ciudad más segura y este descenso coincide con la incorporación de más de 207 nuevos agentes a la Policía Local hace unos meses que ya patrullan las calles de la ciudad y que han permitido la implantación de la policía de barrio”.

En este sentido, María José Catalá ha afirmado que con ellos “damos un paso de gigante para completar el mapa de la policía de barrio, una de las peticiones más demandas por nuestros vecinos y vecinas, y para nuestro objetivo que es la seguridad a pie de calle” y ha enumerado logros que han mejorado la seguridad como “la creación de la USAP, la colocación de cámaras de seguridad y la intensificación de la presencia policial en los puntos más conflictos”.

La alcaldesa también ha remarcado el impulso de la innovación tecnológica al servicio de la seguridad ciudadana “como otra de las prioridades del Ayuntamiento, un ámbito en el que la Policía Local de València ya es pionera”. Por ello, y ante nuevos retos como la dana, que “nos enseñó que la preparación y la anticipación son indispensables para hacer frente a cualquier emergencia”, la alcaldesa ha señalado los avances del consistorio en la aplicación de la inteligencia artificial en iniciativas como “los gemelos digitales, un chatbot contra la violencia de género y un proyecto europeo para la gestión de catástrofes y protección de espacios naturales y urbanos”.

Toma de posesión

Durante el acto, la alcaldesa ha recordado el contexto de emergencia causado por el apagón del 28 de abril en el que Ángel Albendín asumió su nueva responsabilidad, hecho que ha calificado como “una toma de posesión operativa” en la que “no hubo discursos ni ceremonias, solo trabajo”. “Asumió su trabajo al frente de los 1.700 agentes con la serenidad y la eficacia que dan la experiencia, la trayectoria y el conocimiento de la ciudad a la que sirve y del Cuerpo al que pertenece”, ha subrayado.

La primera edil ha calificado la trayectoria de Albendín de “ejemplar” que está “fundamentada en la formación, el rigor, la innovación y el servicio público y que combina conocimiento técnico, visión estratégica y una clara vocación por el servicio público”. Además, Catalá ha destacado que “está especializado en dos áreas esenciales para diseñar la policía del futuro: las tecnologías de la información y comunicación y el grupo de Proyectos Europeos, cuya creación lideró”.

Por otro lado, la alcaldesa de Valencia ha dedicado unas palabras a José Vicente Herrera, anterior comisario jefe, en las que le ha agradecido su “compromiso y entrega a la ciudad”, ha destacado su labor como “ejemplo de profesionalidad” y ha mencionado momentos complicados como “la dana o el incendio de Campanar en los que la Policía Local de Valencia estuvo a la altura”.

“Tu defensa de una policía equipada y preparada para emergencias, así como tu apuesta por la formación y la modernización, han dejado una huella imborrable en el Cuerpo y en nuestra ciudad. Muchas gracias por tu dedicación y por haber hecho de Valencia un lugar más seguro”, ha manifestado Catalá.

Por su parte, Ángel Albendín, tras agradecer a su familia, amigos y compañeros por ser “fundamentales” en su vida y a los que también “les pertenece este logro”, ha señalado que “el gran reto de este cargo y de la Policía Local es mantener un ambiente de seguridad y libertad que permitan disfrutar de la calidad de vida que tiene València y que le hacen estar entre las mejores ciudades del mundo para vivir”.

Por ello, Albendín ha destacado la labor diaria llevada a cabo por todos los agentes “para dotar de seguridad a la ciudad” y a la que ha calificado de “constante”. Asimismo, ha apostado por “seguir buscando la excelencia e impulsar una policía innovadora, que use las últimas tecnologías para prevenir amenazas, conflictos y delitos y que se adapte de una forma eficiente y rápida a la demanda ciudadana y dar un paso más allá del modelo de la policía preventiva al de la policía prospectiva, donde la inteligencia artificial toma un papel relevante para detectar amenazas y conflictos antes de que emerjan porque el éxito no está en detener al delincuente sino en que no se cometa el delito”.