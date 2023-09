Varios colegios valencianos suspenden las clases tras las lluvias torrenciales de la madrugada

Los vecinos de varias localidades de la Comunidad Valenciana han amanecido este jueves con diversas incidencias provocadas tras la descarga de lluvia intensa en puntos localizados de la región, lo que ha obligado avarios centros educativos a suspender las clases tras detectar incidencias en los centros.

Según han indicado fuentes municipales, el Ayuntamiento de Algemesí ha suspendido este jueves la actividad educativa en todo el municipio debido a los desperfectos ocasionados por el episodio de lluvia torrencial de esta madrugada, que ha dejado acumulados de 162 litros por metro cuadrado en solo una hora y media.

El episodio de lluvia ha afectado en este municipio de la comarca de La Ribera a muchas viviendas, ha ocasionado desperfectos en las inmediaciones y centros educativos por la entrada de agua, ha obligado al cierre de pasos subterráneos y existe riesgo de caída de ramas y árboles, ha explicado el Ayuntamiento.

También quedan este jueves cerrados al público el polideportivo, el estadio y los cementerios, mientras que el Ayuntamiento recomienda a la población que no acceda a los parques y jardines en todo el día y que camine por la vía pública con mucha precaución.

La red de alcantarillado de Algemesí está colapsada y están cortados al tráfico el Puente Rojo y el Puente Azul y el paso de Renfe, y aunque la Brigada Municipal y la Policía Local están procediendo a la apertura de imbornales, se ruega que los vehículos circulen muy lentamente para evitar entradas de agua en las casas.

Lo mismo ha ocurrido en el municipio valenciano de Albalat de La Ribera, donde se ha decidido suspender las clases tras las lluvias torrenciales de esta madrugada, que han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en el municipio.

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que, pese a que esta mañana han finalizado ya las lluvias torrenciales, se ha decidido suspender la actividad educativa debido a la "difícil situación" en la que se encuentran las zonas de los centros educativos y sus alrededores por acumulación de agua, así como otras zonas de la localidad.

Asimismo, el Consistorio recomienda no circular con vehículos por las calles del pueblo, no ir por los caminos del término ante la previsión de que estén llenos de agua, y si no es preciso no salir de la localidad.

Alerta amarilla

Mientras tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido hasta las 12 horas de este jueves la alerta nivel amarillo en el litoral de las tres provincias de la Comunitat Valenciana por precipitaciones que podrían superar puntualmente los 40 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de granizo.

Hasta las 8 horas de hoy, el litoral sur de la provincia de Valencia ha estado en alerta nivel rojo y en la comarca de La Ribera se han registrado, entre las 4 y las 6 horas, precipitaciones de intensidad torrencial, entre las localidades de Algemesí, Albalat, Polinyà y Sueca, que han dejado acumulados entre 150 y 200 litros por metro cuadrado, de ellos entre 80 y 90 en menos de una hora.

Mañana viernes se activará, entre las 00:00 y las 18 horas, la alerta nivel naranja en el litoral de la provincias de Castellón y Valencia, ya que se esperan precipitaciones que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado.