Sin Ventorro pero con ministros: PP y Vox pactan el plan de trabajo de la comisión parlamentaria de investigación de la Dana

El grupo "popular" y Vox en Les Corts Valencianes han presentado esta mañana un plan de trabajo conjunto para la comisión de investigación de la Dana, que incluye alrededor de setenta comparecientes, entre los que están citados el ministro de Exteriores, José Manuel Albares y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a propuesta de Compromís, junto a otros miembros del Ejecutivo central como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro del Interior, Grande Marlaska; pero no así otros protagonistas como el dueño o los camareros de El Ventorro, "para no hacer un circo de esta comisión", según ha explicado el síndico Llanos, de Vox.

El representante del PP en la Comisión de la dana, Nando Pastor ha explicado que "hemos incorporado documentación y peticiones de comparecencia de otros grupos parlamentarios que no están en este acuerdo". Pastor ha señalado que "Diana Morant y Pilar Bernabé están obligadas a conseguir que los representantes del Gobierno de España den la cara en la Comisión" y ha destacado que en esta petición tanto el PP como Vox pero también Compromís. Pastor ha dicho que "igual que huimos de la política espectáculo y no hemos citado a Dian Morant o a José Luis Ábalos, tampoco queremos que esta comisión quede en papel mojado si no comparece los miembros del gobierno de España que tiene mucho que decir, y si el gobierno no viene, la comisión nacerá viciadas y yo no creeré en ella".

Por su parte, José María Llanos, ha explicado que no ha sido difícil llegar a un documento de fusión porque es lo razonable. toda la documentación imprescindible y conveniente tiene que ser aportada a la comisión y casi todos los comparecientes son los mismos salvo tres o cuatro tanto del anterior gobierno de la Generalitat como del actual Consell". Desde Vox también se ha insistido en que "el gobierno de España tiene que comparecer "porque si no, solo tendremos el cincuenta por ciento de un informe que de verdad dirima responsabilidades políticas".

Llanos ha dicho que "el PSPV ha hecho una especie de dictamen en su plan de trabajo. Ellos ya tienen muy claro quienes son los responsables y quienes no, y por eso no han pedido la comparecencia de nadie del gobierno de la nación y de ninguno de los alcaldes afectados por la tragedia".

Por su parte, la diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha desmerecido la inclusión de los dos ministros a propuesta de su grupo parlamentario, y ha dicho que era una vergüenza el pacto. Navarro ha hecho hincapié en que aún no se sabe qué hizo el presidente aquella tarde y ha criticado que no se cite a los empleados del Ventorro.

La lista de comparecientes en el documento conjunto de PP y Vox son los siguientes

Alcaldes de municipios afectados por la riada

Alcalde de Alaquás, Antonio Saura Martín.

Alcalde de Albal, José Miguel Ferrís Estrems.

Alcalde de Aldaia, Guillermo Luján Valero.

Alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent Ruiz.

Alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana Lledó

Alcaldesa de Carlet, Laura Saez Martínez.

Alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora Luján.

Alcaldesa de Xirivella, Francisca Bartual Bermell.

Alcaldesa de Godelleta, Mª Amparo Pardo Luján.

Alcaldesa de Paiporta, Mª Isabel Albalat Asensi.

Alcalde de Picanya, Josep Almenar i Navarro.

Alcalde de Riba-Roja del Turia, Roberto Pascual Raga Gadea.

Alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes Alonso.

Alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado Tonda.

Alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón Gabaldón.

Alcalde de Requena, Mario Sánchez González

Alcaldesa de Valencia, María José Català Verdet

Sociedad civil y expertos en la materia

Félix Ramón Francés García Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politécnica de Valencia.

José María Lozano Velasco. Catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la UPV

José Caballer Torrent. Presidente de la Comunidad de Pescadores de El Palmar.

Javier Machí Felici.Decano de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Federico Bonet. Exdecano del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Francisco Álvarez Molinera. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Teodoro Velázquez Rodríguez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Julio Gómez-Perreta. Arquitecto y urbanista

Ignacio Escuder Bueno. Catedrático de ingeniería hidráulica de la UPV

Enrique Ortega Gironés. Geólogo.

José Antonio Sáez de Santa María. Geólogo

Alejandro Escribano Beltrán. Arquitecto

Luis Fernando del Rivero Asensio. Expresidente de Sacyr.

Adriana Susana Giret Boggino, Profesora e investigadora de la UPV.

Jorge Paciarotti. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Francisco Javier Orduña Moreno. Catedrático de la UV.

Miguel Ángel Artacho Ramírez, Director del Centro de Investigación en Proyectos, Innovación y Sostenibilidad.

Miguel Ángel Carrillo Suárez, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Confederació de Comerç d´Alacant, Castelló i València (Confecomerç)

Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL)

Alberto Ara Espasa Asociación de Trabajadores Autónomos Comunitat Valenciana (ATA)

Miguel Salvador Salvador. Plataforma del Voluntariado

Francisco Luís Blanc Clavero. Abogado experto urbanista.

AEMET

José Ángel Núñez, jefe de Climatología en la Comunidad Valenciana de la Agencia Española de Meteorología (AEMET)

Confederación Hidrográfica del Júcar

Miguel Polo Cebellán. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Aránzazu Fidalgo Pelarda. Jefa de la Oficina de Planificación hidrológica de la CHJ.

Carmen González Galán. Empresa concesionaria del SAIH.

Confederación hidrográfica del Segura

Mario Andrés Urrea Mallebrera. Presidenta CHS

Confederación hidrográfica del Ebro

Carlos Arrazola Martínez. Presidente CHE

Gobierno de España

Teresa Ribera Rodríguez. Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

José María Ángel Batalla. Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA

Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Presidente del Gobierno de España

Fernando Grande-Marlaska Gómez. Ministro del Interior

María Margarita Robles Fernández. Ministra de Defensa.

María Jesús Montero Cuadrado. Vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda

José Manuel Albares Bueno. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Francisco Javier Marcos Izquierdo. General jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

María de las Mercedes González Fernández. Directora general de la Guardia Civil

José Celdrán Blaya. Coronel Interino de la Comandancia de la Guardia Civil de València

Vicente Martínez Guillem. Comisario Provincial responsable de la Policía Nacional en la provincia de Valencia.

José Ángel González Jiménez. Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional del Ministerio del Interior.

Carlos Gajero Grande. Jefe Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Arcadi España García. Secretario de Estado de Política Territorial.

Juan Montenegro Álvarez de Tejada. Teniente General retirado y Fundador UME

Representante sindicato de la Policía Nacional.

Representante de la AUGCV.

Ayuntamiento de Valencia

José Vicente Herrera Arrando. Comisario Principal. Jefe de la Policía Local de Valencia.

Enrique Chisbert Cuenca. Inspector Jefe Departamento de Bomberos, Prevención e Intervención en Emergencias y Protección Civil de Valencia.

Enrique Martí Selva. Urbanismo.

Generalitat Valenciana

Emilio Argüeso Torres. Secretario autonómico de Seguridad y Emergencias y Director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias

Salome Pradas Ten. Consellera de Justicia e Interior

Carlos Arturo Mazón Guixot. Presidente de la Generalitat Valenciana.

Vicente Martinez Mus. Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios

Raúl Quílez Moraga, director gerente de la SGISE

Jorge Suárez Torres. Subdirector General de Emergencias AVSRE de la Generalitat.

Carles Borrás Pla. Subdirector General de Espacios Naturales Protegidos y Vida Silvestre de la Dirección General del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio Generalitat Valenciana.

Jorge Fombellida Cortés. Director General de Feria Valencia.

Jorge Blanco Coll, Director General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Susana Camarero Benítez, Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Raúl Mérida Gordillo, Secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio

Francisco Pérez García, Director del Instituto Valenciano de Estudios Económicos.

Arcadi España García, ex conseller de Hacienda y Modelo Económico.

Rebeca Torró soler, ex consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

María José Salvador Rubert, exconsellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Ximo Puig i Ferrer, ex President de la Generalitat Valenciana.

Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana

Maria Pilar Bernabé García. Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Diputación de Valencia

José Miguel Basset Blesa. Inspector jefe del Consorcio de Bomberos.