Las víctimas de la dana podrían ascender a 234 personas, cinco más que el actual registro oficial

El número de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia podría elevarse a 234, cinco más que el actual registro oficial, al estar estudiándose la muerte de un hombre el pasado 3 de noviembre, que se sumaría a los otros cuatro fallecimientos que están pendientes de un informe forense.

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha ordenado al Instituto de Medicina Legal (IML) que emita un informe sobre la relación de causalidad entra la muerte de un hombre y la dana, después de que su hijo haya solicitado que sea considerado como víctima en el procedimiento.

Con esta persona, son ya cinco las muertes que están en estudio para determinar si se suman a las 229 víctimas mortales de la catástrofe.

En una providencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada acuerda abrir una pieza sobre el fallecimiento de este hombre, ocurrida el 3 de noviembre de 2024 en el hospital La Fe de Valencia, después de que su hijo pidiera que fuera considerado víctima de la dana.

Así, la jueza solicita al hospital que, a la mayor brevedad, remita al Juzgado la documentación médica de que disponga sobre el ingreso de este hombre el 1 de noviembre de 2024, y su fallecimiento dos días después.

Verificado lo anterior, ordena recabar del IML informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento de esta persona y las circunstancias sufridas por la mismo en su domicilio de Catarroja, como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024.