Vox no da pistas sobre el sustituto de Mazón: Dice que no han hablado con el PP

El síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha afirmado este lunes que no han tenido "ningún contacto" con el Partido Popular sobre la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat "y desde luego no se ha hablado de ningún sustituto" ni tienen de momento prevista "ninguna reunión" con ellos.

Así lo ha señalado Llanos tras el anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, preguntado sobre la apelación que este ha hecho a la mayoría de Les Corts -que suman PP y Vox- para elegir a la persona que sustituirá al jefe del Consell y sobre si tienen preferencia por algún nombre.

"Nosotros simplemente hablamos de ideas, hablamos de propuestas para el beneficio de los valencianos y las personas quedan en segundo lugar", ha afirmado Llanos, quien interpelado sobre la opción del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha dicho que el grupo popular "tiene muchos diputados" en Les Corts y que no hablan "de personas" hasta que les plantee "la opción que sea".

Desde Vox "siempre hablaremos de las ideas para cualquier negociación", ha indicado Llanos, quien preguntado sobre si habrían preferido elecciones anticipadas ha afirmado que eso nos les compete a ellos y por tanto no hacen "cábalas", mientras que ha señalado que viven "en el momento, y el momento presente es la reconstrucción para la sociedad valenciana".

Ha indicado que Vox en la Comunitat Valenciana no ha recibido "ninguna llamada por parte de nadie", aunque Mazón sí ha hablado con Santiago Abascal; ha señalado que cuando han sido "necesarios para el bien de los valencianos" han "estado ahí", y ha criticado que el PP haya elegido a Mazón "como chivo expiatorio" en el día en que "se intensifica la presión judicial sobre el sanchismo".