PP y Vox sacan adelante la Ley de Costas valenciana

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio, la popular María Gómez ha presentado el Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de ley, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana, que ha recibido 104 enmiendas parciales, de las que se han aprobado las de Vox y el PP, frente a ninguna de las presentadas por PSPV y Compromís, y que mañana será votado al final del pleno.

Desde Vox, la diputada Ana Bellver, ha explicado que la Ley de Costas valenciana nace por la vocación de preservar el litoral. "No vamos a permitir que un puñado de iluminados nos lleve de vuelta al tiempo de las cavernas". Ha explicado que "Vox está con la protección de los propietarios que tienen derecho a usar su vivienda de la manera que crean más convenientes. No se trata solo de conservar sino de convivir. Las políticas medioambientales que no tiene en cuenta las comunidades locales terminan siendo inútiles. Con esta ley complementaria a la Ley de Costas estatal se pretende dar seguridad a los propietarios frente a los deslindes".

Respecto a los núcleos urbanos de especial valor etnológico "se pretende preservar el valor etnológico de nuestro patrimonio como Les Casetes de Nules. Este proyecto de ley protege la costa sin poner trabas excesivas a los ciudadanos y a los empresarios".

Y ha concluido que "España no debe ser gobernada por una feria climática en Bruselas".

Desde Compromís, Paula Espinosa ha señalado que esta ley es un "agresión directa contra el territorio y su capacidad de resiliencia frente al cambio climático", y ha puesto de manifiesto que los efectos de la dana han supuesto una caída del turismo en Valencia. Ha dicho que esta ley "da falsas expectativas a quienes tienen una casa a cincuenta metros de la mar" y que pretenden "burlar las medidas de protección del litoral valenciano".

Por el PSPV, Charo Navalón ha dicho que la ley supone un desmantelamiento de todos los avances en la lucha contra el cambio climático que había logrado el Botànic. "No es proteger el litoral, es hacer negocio". Los expertos que comparecieron en la comisión dijeron que la ley es "claramente mejorable", y también ha alertado el Consell Jurídic sobre sus imprecisiones.

Esta ley de desprotección de la costa es además negacionista porque se han eliminado las alusiones al cambio climático.

Navalón ha criticado las premuras de esta ley y se ha preguntado si quieren aprobarla "antes de que Mazón deje de ser presidente". Ha dicho que la Comunitat Valenciana no tiene competencias en el dominio marítimo terrestre ni en los deslindes ni en la recuperación de la costa.

Desde el PP, Wenceslao Alós ha dicho que la ley protege el patrimonio medioambiental pero también el turístico y el económico. Y ha basado la defensa de la ley en que "cumplimos lo que llevamos en el programa electoral". Ha esgrimido una moción aprobada por unanimidad en Les Corts en 2022 para defender Les Casetes de Nules.