Zaplana asegura que los papeles del presunto amaño del plan eólico "no es posible que hayan estado en mi poder jamás"

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que ha declarado hoy en la causa Erial que se sigue contra él, ha negado que la denominada "hoja de ruta" o "papel del sirio" que supuestamente se encontró en un domicilio que había ocupado Zaplana anteriormente "ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás. Los he vito cuando se levantó el secreto del sumario".

Al respecto también ha explicado que "ni conoce ni ha visto jamás a Marcos Benavent" (el denominado yonki del dinero que tenía dicho papel) y ha relatado respecto al hallazgo casual de dichos papeles que "vivía en la plaza de la Legión Española (no recordaba la puerta) la compré en 1996 la desocupé en 2002, y la vendo en 2006. Me instalo en el Ministerio de Transportes y luego compro una vivienda en Madrid vendiendo esta vivienda y con una hipoteca. Se la vendo a un notario".

Respecto a la posibilidad de tomar ese tipo de anotaciones como las del documento que le atribuye la Guardia Civil, también ha dicho que "anoto cosas en folios que pueden resultar interesante, pero no sé a qué se refiere".

Zaplana ha justificado la minuciosidad de fechas y datos, en algunas ocasiones porque "estaba escribiendo un libro que está casi concluido y me sirven las agendas para saber qué y cuándo había pasado".

El expresidente ha ido negando una por una todas las preguntas del fiscal sobre su participación en los hechos que se le imputan, y especialmente, la propiedad tanto de los activos de Costera del Glorio como de las cantidades económicas que le atribuye el supuesto testaferro Fernando Belhot.

¿Conformidades?

El Ministerio Fiscal ha tratado de demostrar que el expresidente estaba detrás de todas ellas aunque el interrogatorio no siempre ha entrado al fondo de las cuestiones, lo que apuntalaría la evidencia de que muchos de los acusados han llegado a conformidades con el fiscal, y por ello el Ministerio Público no ha querido airear la actuación de estos, lo que ha dejado el interrogatorio cojo en ocasiones. De hecho, el fiscal ha incidido más, por ejemplo, en Juan Cotino, ya fallecido, que en sus dos sobrinos, que no solo están vivos sino que además están procesados, y son dos de los que, supuestamente, alcanzaron una conformidad más temprana.

A preguntas del fiscal, el expresidente de la Generalitat ha repasado su currículo político. Abandona la política en 2004 cuando el PP pierde las elecciones y ejerce como diputado hasta 2008. Se incorpora entonces en Telefónica porque le contrata su presidente César Alierta.

También ha repasado su relación con el resto de acusados.

Conoce a Joaquín Barceló desde el colegio. Ha tenido una gran relación de amistad, durante todo este tiempo, y compartieron la copropiedad de un barco que compramos entre diez amigos.

También conoce a Francisco Grau con quien dice no haber mantenido relación societaria. Le conoció como asesor de las empresas de su mujer y luego fue asesor suyo hasta 2018. "Ahora no necesito asesores, por desgracia para mi".

"Mitsouko ha sido mi secretaria particular desde el año 91. Desgraciadamente ahora no tengo secretaria".

Ha explicado que con Juan Francisco García he mantenido relación política.

Conoce a Pedro Romero -el peluquero que posteriormente invirtió en un hotel en Terra Mítica- desde el año 1996 "o a lo mejor posteriormente, porque tuvo la amabilidad de ayudarme porque tuvo una empresa para enseñar a expresarse ante los medios de comunicación y la puso a mi disposición".

A Francisco Pérez, apodado el "gasofa", también lo conoce.

A Vicente Cotino le ha conocido muy recientemente. "Le vi en 2009 y después le he tratado en 2019 al salir de prisión".

A Juan Cotino "le conozco en el ámbito político desde 1993".

A Nomdedeu lo conoce desde finales de 2007. "Me ha contratado y le he prestado algún servicio profesional cuando ya no estaba en política".

También ha explicado que "a Saturnino Suanzes le conozco mucho y a su hermana también. Con Elvira una gran relación personal afectiva desde hace mucho tiempo".

A Robert Batauche "le conozco pero nunca he mantenido relación laboral con él".

Respecto a la empresa Costera del Glorio, "la conozco de los años en que ejercí la abogacía. Era una calle de Benidorm donde la familia Barceló tenía una residencia y yo fui abogado de su familia. La empresa o el nombre me suena mucho, pero no he tenido relaciones comerciales".

Su respuesta ha sido la misma para el resto de marcantiles: "Med Levate y Gesdesarrollos integrales la ha conocido a través del sumario. Imison a través del sumario. Al igual que Fenix Investiment. Todas las conozco por el sumario".

Ha dicho no conocer a Beatriz García Paesa, hija del conocido espia Paesa y que, según la acusación habría gestionado capitales de la trama en Luxemburgo.

A quien sí conocía Zaplana era a Fernando Belhot desde 2009. "Es una persona muy conocida en Madrid, que se dedica a la negocios, me ha propuesto varias cuestiones económicas que nunca han fructificado. Me presentó a un candidato a la presidencia de Uruguay". Pero ha negado reiteradamente que "el señor Belhot no ha gestionado patrimonio mío nunca".

Costera del Glorio

Ha explicado su intermediación en la venta de activos inmobiliarios de Costera del Glorio, cuya titularidad le atribuye el Ministerio Fiscal y ha dicho que "yo le solicito un escrito a Francisco Grau porque Joaquín Barceló estaba a punto de vender unas parcelas en Villajoyosa y tenía un comprador que a su vez era intermediario de un empresario que yo conocía, y había llegado a unos acuerdos que conllevaban un pago aplazado, y me pide Barceló si el pago podía ser más rápido. Y le pido a Grau que me diga de qué estamos hablando".

Y ha aclarado que "si yo hubiera sido el beneficiario de estas sociedades, yo no tendría que pedir este papel, lo pido por la ignorancia que tengo en el tema que va a intermediar". A regañadientes ha dicho que el empresario al que conocía y por el que debía intermediar era el propietario de El Pozo.

Y ha afirmado que "es imposible que lo que se dice en el sumario sea cierto cuando en el año 2018 me tiene que explicar qué compra, cuándo compra, y el relato de la sociedades que va a comprar: si fuera mío difícilmente me tendrían que dar la explicación con todo lujo de detalles".

Privatización de las ITV

Respecto a la privatización de las ITV ha explicado a preguntas del fiscal que "se hace mediante una comisión que preside Juan Francisco García" pero ha explicado que ni él ni el propio García estará al corriente de los pormenores porque es un trámite reglado de la Administración que tiene su recorrido reglado" .

Zaplana ha añadido que "jamás hablé con Juan Cotino sobre la comisión para la privatización de las ITV". Ha admitido que sabía de la vinculación empresarial de Cotino: "que el señor Cotino tenía relación con Sedesa lo sabía todo el mundo".

Pero "no sé qué empresas resultaron adjudicatarias de ese servicio público porque no me dedicaba a eso, ni me dediqué jamás".

Juan Francisco García no le mantuvo al tanto de los procesos de las mesa de contratación de la privatización de las ITV: "hay cientos de procesos administrativos de la administración siendo yo presidente".

A preguntas del fiscal sobre el envío de un correo electrónico a Juan Cotino sobre el proceso privatizador ha relatado que "yo no tenía en ese año correo electrónico, por lo tanto no podía mandarle un correo electrónico a Juan Cotino. Pero además, Cotino me dijo después que él tampoco tenía correo electrónico. Y mandar un correo turbio a la Dirección General de la Policía no parece lo más prudente".

Ha repasado las veces que vio anualmente a Cotino "me sorprende haberlo visto tan poco" y ha obviado la mala relación que siempre mantuvo con el dirigente del PP.

Zaplana ha negado haber mantenido dinero en sociedades panameñas en Andorra: "he dicho y mantengo que no tengo dinero fuera de España".

"Fue Saturnino Suanzes el que detecta que el señor Belhot tiene sociedades que pueden tener comportamiento poco lícitos".

Y ha dudado de las trascripciones de la Guardia Civil de sus conversaciones con el presunto testaferro: "No pido cinco millones de euros. Es una conversación no completa. Me está hablando de una inversión en un hospital en Zaragoza y yo le digo 'si yo tuviera cinco millones de euros, que no los tengo'. Eso no supone que yo le pidiera dinero al señor Belhot, jamás le ha pedido dinero" y ha hecho hincapié en que "si Belhot tenía ocho millones que dice que eran míos, me hubiera rebatido: ¡Como que no tienes dinero, si lo tengo yo!"

Zaplana ha dicho reiteradas veces que no tuvo nada que ver en las gestiones que hizo Saturnino Suanzes para solucionar un problema de Joaquín Barceló con una cuenta corriente en Andorra, pese a las preguntas reiteradas del fiscal.

Respecto a un crucero abonado por Francisco Pérez ha dicho Zaplana que lo paga Pérez porque lo reserva él. Y luego se lo reembolsa "no recuerdo si en metálico".

Respecto a otros dos cruceros pagados por Carlos Gutiérrez ha explicado que "me invita a esos cruceros durante dos años. No he tenido relación con él desde la administración valenciana jamás".

Pero no ha sabido explicar por qué el documento de la venta de un barco de Gutiérrez aparece en el despacho del asesor fiscal de Zaplana.

También ha dicho que en ciertas ocasiones le dejó usar su barco y una avioneta que él alquilaba.

Vivienda en Núñez de Balboa

Respecto a la vivienda en la calle Núñez de Balboa que los investigadores atribuyen a Zaplana, ha explicado que "Barceló me ofrece irme a su vivienda en Núñez de Balboa, pero en el año 2011 interrumpo la ocupación de esta vivienda y regreso a Castellana. La ocupo desde enero febrero del 10 hasta julio del año 11. Tuvo una señora de la limpieza que solo venía unas horas y no le pagaba seguridad social porque se la pagaban en otra casa" y ha negado que la casa fuera suya. "Estaba en precario porque me la prestó Barceló".

Ha dicho desconocer que se pagaron 100.000 euros en metálico.

Parte de los muebles los pagó Costera del Glorio: "una parte es lógico porque era de su propietario".

También ha reconocido que "el señor Barceló me prestó dinero para pagar a Hacienda y para la compra de dos vehículos. Yo esa deuda la declaré en mi declaración de renta y en mi declaración del Congreso de los Diputados, y ocho años antes de la detención, le reintegré hasta la última peseta".

El fiscal le ha pedido explicaciones sobre por qué el tenía la documentación de la venta del piso de Núñez de Balboa si no era suyo y ha tratado de justificar que "la documentación que yo tengo de Barceló sobre la venta del piso de Núñez de Balboa se la deja Barceló en mi coche ya que yo le llevo a la estación".

Las preguntas del fiscal han sido prácticamente las únicas que han ilustrado la mañana de hoy ya que el resto de las defensas o no han formulado preguntas o han pedido breves precisiones, como ha sido el caso de las defensas de Francisco Grau y de los hermanos Saturnino y Elvira Suanzes, de Francisco Pérez y de Pedro Romero.

Esta falta de interés de las defensas por tratar de aclarar aspectos de la causa en aquello que pueda afectar a sus defendidos, y máxime teniendo en el banquillo al principal acusado, hace pensar que las conformidades alcanzadas por el Ministerio Público pueden ser numerosas y no tan solo las de los hermanos Cotino, Joaquín Barceló y Juan Francisco García, que se valoraban en los últimos días como probables.

De hecho, la defensa del expresidente de la Generalitat ha pedido al tribunal que lo juzga que comiencen declarando los imputados que "según la opinión pública" habrían llegado a una conformidad con la Fiscalía, algo que ha rechazado el fiscal por lo que la sesión de del juicio ha comenzado con la declaración del exjefe del Consell.

El propio abogado defensor de Zaplana, que cerraba el turno de preguntas tras las del resto de defensas, ha renunciado a interrogar a su cliente "dada la minuciosidad del interrogatorio del fiscal y lo clarificador de la declaración de mi cliente".