Zaplana niega haber recibido dinero de Cotino: "Nos llevábamos fatal"

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha vuelto a prestar declaración de forma imprevista en la causa Erial y ha negado haber recibido nunca dinero de Juan Cotino: "Nos llevábamos fatal", ha aseverado.

Zaplana ha vuelto a prestar declaración después de que también lo haya hecho su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, pero éste en calidad de representante de la empresa Dobles Figuras. Sin embargo, las preguntas del Ministerio Fiscal no se han referido a la actividad de la empresa sino nuevamente, al amaño de las adjudicaciones de las ITV. Juan Francisco Garcia ha explicitado, esta vez sí, que el amaño lo hicieron Zaplana y Cotino en una reunión que mantuvieron en la que García también estuvo presente.

En este punto, la defensa de Zaplana ha protestado "por este segundo turno de declaración de García" por lo que el Tribunal ha concedido también un segundo turno a Eduardo Zaplana.

En esta segunda declaración, Zaplana ha querido aclarar que "jamás hablé con Juan Cotino de esa cuestión (la privatización de las ITV) pero quiero acreditarlo. Si la acusación da tanta importancia a las agendas, verá que no hay en esa fecha ni en ninguna cercana ninguna que estemos los tres. En toda la agenda, esa reunión no existe". Ha hecho hincapié en que "yo no he tenido ninguna comunicación de esa operación, para nada. Mi relación con Cotino era inexistente en 2005. La última reunión con Cotino es en 2003". Y ha dicho que podía demostrarlo porque "desde 2003 hasta mi detención, no hay una sola reunión con Cotino, con consultar las hemerotecas es suficiente: nos llevábamos fatal, yo rompí relaciones con el gobierno del señor Camps con gran escándalo, con plante en las Cortes.... "Cuando se dice que el señor Cotino se encarga de hacerme llegar una remuneración no sé por qué, yo no tengo ninguna relación con él".

Zaplana ha explicado que es "cuando salgo de prisión cuando recupero una sintonía que antes sí había tenido con el señor Cotino" y ha lamentado muchísimo su fallecimiento.

Por lo demás, en el resto de la jornada de hoy han finalizado las declaraciones del resto de imputados.

Daba igual que pusiera Zaplana o Barceló

Ha sido relevante la de Robert Edgar Bataouche, el promotor que vendió los áticos de Altea que están investigados en la causa Erial al considerar el fiscal que fueron adquiridos con fondos de las "mordidas". Ha explicado que, pese a que la compra la negoció Joaquín Barceló, en la documentación intervenida se señala "áticos Zaplana" "porque era lo mismo, daba igual que pusiera Barceló o Zaplana. Siempre estaban juntos, paseando por el Puerto".

Los áticos en cuestión fueron negociados por una comercializadora. Bataouche ha dicho que se reunió con Zaplana en un hotel para que pudiera mediar en un embargo que iba a ejecutar el Banco Popular sobre los áticos.

Antes de la declaración de Bataouche, lo ha hecho Elvira Suanzes quien ha hecho hincapié en que nunca fue diputada bajo la presidencia de Zaplana, sino con José Luis Olivas y con Francisco Camps. La acusada solo ha contestado a su abogado y no al Ministerio Fiscal.

Suanzes ha dicho que "no ha mantenido relaciones económicas con ninguno de los acusados, ni ha tenido relación alguna con nadie de Andorra".

"Yo en esta causa solo tengo dos e-mails y tres wasap", ha dicho.

Elvira Suanzes ha explicado que "tengo una relación personal afectiva con Eduardo Zaplana". Y por ello "cuando yo me mudo a Barcelona dejo una casa vacía en Valencia y coincide con que Zaplana se cambia a Núñez de Balboa y quiere amueblar la casa. Entonces yo mando los muebles a Núñez de Balboa y cuando Zaplana va a dejar el piso yo los recupero. Yo nunca he vivido en Núñez de Balboa pero si en alguna ocasión iba a Madrid me quedaba allí, tenía una muda, las cosas normales, y también me la llevo. Una caja de ropa".

El hermano de Elvira Suanzes, Saturnino, también ha prestado declaración. Fue el abogado que medió por Barceló para tratar de desbloquear la cuenta intervenida en Andorra donde, presuntamente, se ingresaban las 'mordidas'.

Saturnino Suanzes ha justificado que su hermana recibe y aporta documentación de Barceló "porque yo paso por casa de mi hermana todos los días, y por eso le digo a Barceló que si no me localizaba a mí, que le mandara lo que quisiera a mi hermana, por eso ella recibe y envía documentos".

Ha dicho que "con Eduardo Zaplana, como con cualquier amigo, hablo de lo que se me consulta, jurídico o no, de política... Asesoramiento nunca me lo ha encargado".

Suanzes ha explicado que "a Barceló lo conozco en una cena en 2015, me lo presenta Zaplana -al que se ha referido como el jefe- en una cena de amigos. A Belhot lo conozco cuando ya me han contratado para gestionar el problema de Andorra".

También ha explicado que "Barceló se queja de que Francisco Grau y Fernando Belhot no colaboran en el problema de Andorra".

No soy amigo de Zaplana

También ha declarado Pedro Romero, peluquero de Zaplana y dueño de un hotel en Terra Mítica, que ha explicado que conoce a Zaplana de las peluquerías y que "no habló nunca con él de la licitación de un hotel en el que participa en Terra Mítica.

Yo soy como el marido engañado, el último que se entera".

Pedro Romero aparece en las cartas fiducias de Costera del Glorio, que constan en la causa y que fueron redactadas por Francisco Grau. Todos los que en ellas aparecen niegan que sean ciertas y que tuvieran conocimiento de las mismas.

"Si esas cartas fiducias fueran ciertas habría más cosas, rastro, cuentas, llamadas... no me podrán sacar nada porque no hay nada".

También ha negado tener amistad con Eduardo Zaplana, "somos conocidos, nunca he cenado con él, ni he estado en su casa, ni él en la mía".

En calidad de responsable civil de MedLevante, ha vuelto a declarar Joaquín Barceló quien ha negado participación alguna en las empresas en las que aparece y ha afirmado que todo lo hizo por su amistad con Zaplana.

En este punto, su abogado le ha preguntado si la contratación de Saturnino Suanzes se produjo solamente para recuperar 90.000 euros de su familia retenidos en Andorra, algo que el propio Suanzes ha confirmado. El letrado ha hecho hincapié en que "la preocupación de un hombre que tenía millones, según se dice, eran 90.000 euros de su familia en Andorra, y por ellos pelea durante años".