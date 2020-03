Han arrasado en México y en Tailandia. Acaban de publicar su tercer disco, “Impulso”, el álbum al que pertenece “5 sentidos”, el éxito grabado con Willy Bárcenas, de Taburete. En España les ha costado abrirse camino frente al “prejuicio” de ser un grupo prefabricado, como señala en esta entrevista Andrés Ceballos, su cantante. Podrían haber aplazado la salida del trabajo, pero ni el confinamiento ni el Coronavirus ha frenado sus planes. ¿Por qué?

-Porque era nuestra fecha. Retrasarlo no era una opción. La música está para hacer sentir la gente, para motivar e impulsar. Vamos a salir de esta y lo haremos reforzados. Las cosas pasan como tienen que ser y nosotros tenemos la energía a tope. Hemos lanzado el disco pensando de manera optimista que puede ser bueno todo esto.

-En tiempos de pandemia... Ustedes fueron un grupo viral.

-Siempre pensamos en conectar con la gente. Tuvimos que ir a México a grabar primero porque se nos hacía más acaso y bueno, mira, llega ahora un álbum nuevo después de tres años.

-¿Siempre positivos?

-Sí, hemos trabajado con ese mensaje de positividad y de optimismo y de buena energía, que es un viaje. Yo confío en que la gente pueda viajar con el disco.

-¿Qué viaje cuenta?

-Son estaciones de sentimiento, que te llevan a saltar por el salón y correr por el pasillo en calcetines. Canciones para acordarte de alguien a quien echas de menos. Que te remuevan por dentro.

-Son temas todos en primera persona.

-Sí, parten de vivencias. Son situaciones personales al cien por cien.

-¿Qué tienen que tener las canciones para ser de Dvicio?

-Para este disco teníamos 30 o 40 de las que seleccionamos un repertorio de 8. Y a veces a mi me gusta una canción con carga personal y mi hermano me hace ver que igual es mejor otra... Te das cuenta de que tienes que vivir las cosas de manera equitativa, que nos gusten a todos por igual. Y es bonito porque es un trabajo de desnudarnos y bueno, darle un cariño especial a cada canción.

-Hay que saber escuchar.

-Claro, creo que en el arte y más en un grupo hay que ser tolerante porque las pequeñas opiniones son las que han hecho Dvicio y las que nos han hecho llegar hasta aquí. Y nos seguirán viendo crecer.

-¿”Impulso” es lo que uno toma para salir adelante o habla de de un sentimiento, un instinto?

-Es el sentimiento ese. Para hacer música necesitas esa espontaneidad del momento. Esa es la dinámica de álbum, la de plasmar quiénes somos y hacia adónde vamos. El disco apela a nuestros sentimientos.

-Una de las cosas que surgió como impulso fue “5 sentidos”.

-Sí, tal cual. Algo tan natural como terminar una noche con una guitarra en casa de Willy Bárcenas y sacamos la melodía y una letra Willy y yo... y la acabamos grabando. Cosas que uno no se espera y que te dan una alegría...

-También es conocido su pelotazo asiático.

-Sí, se produjo una conexión inexplicable con Tailandia adonde ya fuimos dos años seguidos a tocar y fue espectacular el recibimiento y la energía. Si lo permite la situación, iremos a tocar a Rusia y a otros países que hay que seguir afianzando como Colombia, México o Argentina...

-Parece que tengan más éxito fuera que en España.

-Depende mucho de la canción, del momento también. Ha habido temas como “Casi humanos” que en México fue número uno y aquí sonó muy poco. La realidad es que mientras haya trabajo y podamos estar activos y llegándole a la gente, es normal que haya algún país con más conexión. En España nos ha costado muchísimo conseguirla. Pero es cuestión de insistir y trabajar.

-¿Por qué les ha costado más?

-Por el prejuicio, supongo. El prejuicio de ver a cinco chicos y pensar que estos chavales no tocan o no hacen música, o son producto de un casting... qué se yo. No se paran a pensar en si escribimos o no y me parece que ese prejuicio existe. Pero no lo sé.

-¿Usted es autodidacta en la música?

-He estudiado música toda la vida. Luego la desarrollas, claro, probando. Pero he ido a escuelas y he tenido profesores. Desde niño lo he querido.