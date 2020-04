Renovarse o morir. No queda otra en tiempos de crisis. Así que el Teatro de la Abadía, hasta que todo vuelva a la normalidad, ha optado por la primera de las opciones. Bajo el hashtag #TeatroConfinado, invita a seguir disfrutando de las artes escénicas en vivo y en directo. Evidentemente la experiencia no es la misma, no vayamos a mentir, pero sí sirve como chute para hacer más llevadero el mono.

El espacio liderado por Carlos Aladro presenta la fórmula como una estructura “nacida de la necesidad de seguir participando de nuestra comunidad en momentos de soledad e incertidumbre frente al confinamiento”. Una manera solidaria de hacer teatro en casa puesto que las funciones tienen un precio simbólico de 5 euros que serán donados a #YoMeCorono.

Como menú para esta semana (a la espera de que el lunes presenten nuevos títulos) disponen de “Sea Wall”, un monólogo de Simon Stephens protagonizado por Nacho Aldeguer y dirigido por Carlos Tuñón, y “Esto es agua”, un texto del escritor estadounidense David Foster Wallace que alerta sobre el modo de vida contemporáneo, el egoísmo y la necesaria toma de conciencia. Algo que en estos días vemos en cada visita al supermercado. Israel Elejalde será el protagonista de este último, que en la noche de ayer asistía a su ensayo general: “Todavía me estoy adaptando”, reconocía tras la actuación. “No deja de ser raro”, continuaba, un género que presenta una nueva realidad para actor y espectador. El protagonista puede ver en cada momento la cara de su público, anque el virtual patio de butacas también se puede ver entre sí. Poner en grande la función o jugar con las reacciones de cada uno de los “mirones”.

Una forma diferente de acercarse al hecho escénico que dentro de unos años, esperemos, sea mera anécdota del confinamiento.