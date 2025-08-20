Andy Cartagena se recupera en una clínica de Barcelona

El rejoneador benidomí Andy Cartagena, que sufrió una lsión el pasado día 15 de agosto actuando en la plaza burgalesa de Roa de Duero, presenta una rotura de abductor de 5 centímetros en su pierna derecha que no ha llegado a partir el tendón, según el diagnóstico definitivo en la Clínica del Dr. Cugat, en Barcelona. De este modo, al no estar roto el tendón, el rejoneador alicantino evita tener que pasar por el quirófano y poder comenzar un largo proceso de rehabilitación.

El jinete alicantino está llevando a cabo un ambicioso y novedoso programa de rehabilitación basado en infrarrojos e infiltraciones de células de crecimiento, en sesiones de mañana y tarde con el fin de poder regresar a la actividad normal y reincorporarse a la temporada lo antes posible y, si todo sale bien y no hay contratiempos, incluso este próximo fin de semana.