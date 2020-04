Coronavirus: El mundo de la cultura, juntos pero no revueltos

Desde que el coronavirus hizo acto de presencia el mundo de la cultura, a todo lo largo y ancho, decidió ponerse manos a la obra. Sabían desde el primer momento que no era algo pasajero y que, por tanto, les podía pasar una factura elevadísima. El sector editorial fue el primer en advertir las pérdidas. Acto seguido, la música y las artes escénicas se hicieron oír. Los teatros cerrados, los actores sin trabajo, los escenarios con el telón bajado. Las Artes, que en este escenario han asegurado que se sienten un tanto olvidadas, también hicieron recuento de bajas y vislumbraron que el panorama era absolutamente desolador. El Ministerio de Cultura se puso manos a la obra y pidió radiografía de daños y estimación de pérdidas. Lo solicitó un sábado y se lo entregaron un lunes, justo antes del Consejo de ministros del 24 de marzo.

La industria cultural es consciente de la situación complicada. Si el viernes casi un centenar de Premios Nacionales le remitían a Rodríguez Uribes una carta para pedirle ya soluciones y tachaban los primeros momentos de su gestión del coronavirus como “de inacción”, ayer eran las artes escénicas y la música quienes se desmarcaba del resto y entregaban un dossier con 52 medidas para tratar de atajar el problema. Fiscales, laborales...

Tomar la iniciativa

Ambos empezaron a trabajar en ellas desde hace 15 días. “Había un estado de opinión y solo faltaba que alguien tomase la iniciativa. Cada uno hablaba de lo suyo y lo que tenemos que hacer es actuar unidos. La cultura es un sector base y clave que tiene unas peculiaridades tanto por su estructura como por su carácter artesanal que, además, está muy intervenido por las administraciones estatales, autonómicas y locales y sometidos a la intermitencia y con la pandemia todo esto se ha agudizado”, asegura Carlos Morán, presidente de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (Redescena).

Al ver que era bastante más lo que les unía a la música y las artes escénicas que lo que les separaba “hemos decidido ir en el mismo sentido, y no como el ejército de Pancho Villa. Pedimos que piensen en nosotros ya porque si no, no solo vamos a tener que importar material sanitario de China, sino a los artistas también como se prolongue esta situación”, añade Morán, quien asegura que este documento se hará llegar a todos los partidos políticos, presidentes autonómicos, comisiones de Cultura del Parlamento, ministro, etc

El tema de las medidas de países europeos como Italia, Alemania, Portugal o Francia sale inmediatamente en la conversación. “En Francia, por ejemplo, tienen muy arraigado que la cultura es un instrumento de su identidad nacional, un plus para ellos, algo que deberíamos imitar en España”. Para que no caigan sus propuestas en saco roto el lunes habrá una reunión telemática del Consejo de las Artes Escénicas con la Administración. Y a partir de ahí seguirán hablando. “Nos ha pillado con un pie cambiado, sin tener una protección como el Estatuto del Artista, un entorno legal específico para el mundo de la cultura”.

Que cada uno haga su papel

¿Han hablado con el ministro de Cultura y Deportes? Lo han hecho y sabe de su preocupación, pero Morán insiste en que “el ministro no es el único artista de esta película; hay muchos secundarios que tiene que salir a escena a interpretar su papel. Sería una verdadera lástima que el coronavirus supusiera un antes y un después para las artes escénicas, que se convirtiera en una hecatombe y que el tejido de la cultura se depauperara aún más, pues ya se vive al límite”.

Sobre la propuesta lanzada por la Academia de Cine días atrás de crear una mesa para la reconstrucción de las artes escénicas le parece una iniciativa acertada que hay que aplaudir, pero no tienen noticias aún: “No ha habido acercamiento. Como sector, el del cine posee un carácter más industrial y peculiaridades específicas. Y sí, nos podemos poner de acuerdo en cosas puntuales. Estamos encantados de hablar con todos los sectores, pues de lo que se trata es de defender la cultura en general,aunque hay que advertir que hay peculiaridades diferentes en cada sector”, apostilla.