“Diez negritos” cambia de título en Francia para no ofender

Nueva polémica sobre los títulos de una obra: la novela policíaca de Agatha Christie conocida como “Diez negritos” pasará a titularse, en la edición francesa, “Eran diez”, mientras aumenta el clima de protestas raciales que sacude Estados Unidos. Aunque originalmente el libro, publicado por primera vez en Inglaterra, se titulaba “Ten little niggers” (literalmente, “diez negritos”), ya en la edición estadounidense de 1940 se consideraba el término ofensivo y apareció como “Ten little indians” (que también fue considerado inapropiado) hasta que se dejó en “And then, there were none”. En Francia, desde su primera edición, el título es «Dix petits nègres»... hasta ahora, que también ha sido cambiado por deseo del el bisnieto de la autora británica, James Prichard.

“Agatha Christie estuvo sobre todo allí para entretener y a ella no le hubiera gustado la idea de que alguien fuera ofendido por una de sus expresiones. Hoy, afortunadamente, podemos poner remedio a esto sin traicionar la obra”, dijo Prichard a la agencia Afp. Sin embargo, este cambio llega después de una oleada de revisionismo de algunas obras que utilizan un lenguaje o reflejan una realidad de menoscabo de los afroamericanos, como “Matar a un ruiseñor” o “Lo que el viento se llevó”.

Sin embargo, ya hace años que en las ediciones en inglés la palabra “nigger” o “negro” han sido reemplazadas para evitar malsonancias. En el caso francés, este cambio va a compañado de una nueva traducción de la obra a cargo del especialista Gérard de Chergé. La editorial gala Les éditions du Masque reconocía que se debe a un expreso deseo delos herederos de la autora. En la versión original se incluían hasta 74 veces la palabra “negro”. Así, en esta nueva edición, la “Isla del negro” pasa a llamarse la “Isla del soldado”.

Prichard recalca que “cuando se escribió el libro, el lenguaje era diferente y usábamos palabras que ahora se olvidan. Esta historia está basada en una popular canción infantil que ni si quiera es de Agatha Christie. Además, estoy bastante seguro de que el título original nunca se ha utilizado en los Estados Unidos y en el Reino Unido se cambió en 1980. Hoy lo cambiamos en todas partes”. Salvo en España o Grecia se mantiene el título original.