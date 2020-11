¿Maradona es un “dios” y Plácido Domingo un “maltratador”?

Una constante de Twitter es la de presenciar polémicas por cualquier tema de la actualidad. El sentido crítico que aportan las redes sociales brinda a los usuarios la oportunidad de aprovechar cualquier excusa para crear debate. Y ahora es el turno de Maradona. Ayer murió a los 60 años uno de los mejores futbolistas de la historia. El mundo quedó en shock ante la repentina pérdida del Pibe de Oro, llenándose rápidamente las redes sociales de condolencias y emociones. No obstante, el Me Too no tardó en recordar el pasado oscuro del deportista, quien fue acusado por maltratador. Ante esto, bastantes usuarios lanzaron la pregunta clave de la polémica: si Maradona realizó estas acciones y ahora se llora su muerte, ¿por qué a Plácido Domingo se le critica en vida y sin pruebas?

El debate está servido: “A Maradona se le perdonan todos sus pecados (algunos, como la violencia de género, muy serios) y se le exalta, y a Plácido Domingo se le anula, denigra y cancela por los suyos (Que tampoco son irrelevantes). Algo falla en la asimetría”, escribe un usuario. No obstante, hay quienes se sustentan en que este debate es tan solo “cuestión de personas de derechas o de izquierdas”, defendiendo que se debe saber valorar la carrera profesional de una persona, independientemente de su vida personal, sin que eso signifique que se está justificando.

“Plácido Domingo, de los mejores tenores de todos los tiempos, es apartado por casi todos los grandes teatros de ópera por denuncias no demostradas de acoso sexual. Maradona comete violencia machista probada y Garzón lo recuerda emocionado junto al dictador Fidel Castro”, escribe una tuitera, a quien otra le responde que “se puede criticar tranquilamente a ambos”.

El tenor también lamentó en su perfil de Twitter la muerte de Maradona: “Genio, astro y talento indiscutible del fútbol mundial. Che querido Diego nos dejaste demasiado pronto. Cómo disfrutamos mi familia y yo viéndote jugar y triunfar en vivo aquel 29 de junio del 1986 en el estadio Azteca, México. ¡Que Dios te bendiga!”, ha escrito.

Genio, astro y talento indiscutible del fútbol ⚽️ mundial . Che querido Diego nos dejaste demasiado pronto 🙏😪💔. Como disfrutamos mi familia y yo viéndote jugar y triunfar en vivo aquel 29 de junio del 1986 en el estadio Azteca, Mexico 🇲🇽. Que Dios te bendiga ! #10 pic.twitter.com/YnRNxmFUCB — Placido Domingo (@PlacidoDomingo) November 25, 2020

De esta manera, Domingo se limita a destacar la carrera deportiva del argentino, mientras que Twitter se encarga de incentivar la polémica para ver quién fue mejor o peor. El fútbol y la música son dos artes. No obstante, mientras que uno se diviniza, el otro tiende a ser castigado. ¿Se debe separar lo profesional de lo personal? ¿Hay que esperar a que muera alguien para exaltar sus logros en su especialidad? ¿Por qué cancelar en vida si después se realza de manera póstuma? Sin ánimo de buscar justificación, ¿Acaso toda polémica está fundada en las ideologías? ¿Es pertinente lanzar este debate en un momento tan delicado? Todas son preguntas aparentemente sin respuesta.

Hay una tendencia en el tuiterío que habla simultáneamente de dos personas, Plácido Domingo y de Maradona, de que si la izquierda y la derecha ... el colmo de lo absurdo ;espero que por ser amante de la música culta y por no gustarme el fútbol,no me cataloguen de un lado u otro — ManuEl_Va (@MuchoWorried) November 26, 2020

Plácido Domingo, de los mejores tenores de todos los tiempos, es apartado por casi todos los grandes teatros de ópera por denuncias no demostradas de acoso sexual.



Maradona comete violencia machista probada y Garzón lo recuerda emocionado junto al dictador Fidel Castro. — Dolores Agenjo (@Lola14262397) November 25, 2020

Se puede criticar tranquilamente a ambos. https://t.co/PO3DvlXBih — Inés Gómez Durán (@inesgomezduran) November 26, 2020

La izquierda que no perdona a Plácido Domingo es la misma que lleva a hombros a Maradona. Un ser humano ejemplar. Iros al carajo. — Alégrame el día (@harryelsocio) November 26, 2020