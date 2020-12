Crítica de “Otra vuelta de tuerca”: Menudo fantasma eres ★★✩✩✩

Directora: Floria Sigismondi. Guión: Chad Hayes, Carey Hayes (Novela: Henry James). Intérpretes: Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince. EE.UU, 2020. Duración: 94 minutos. Terror.

La televisión informa de que Kurt Cobain acaba de morir. Exactamente, que el padre del grunge se ha suicidado a escopetazos limpios, lo que no resulta extraño en una nueva adaptación de la aterradora novela homónima escrita por Henry James, porque los 90 están de moda en el cine y ya aprovechamos el tirón. Mientras, una joven prepara las maletas para viajar hasta la fastuosa mansión donde trabajará como intitutriz del ya insportable adolescente Miles (Finn Wolfhard, que encarna a un personaje que también provoca ganas de pegarle un tiro) y su hermana, la pequeña Flora (Brooklynn Prince), ,huérfanos tras un trágico accidente de los padres.

Y, desde casi el momento en que pone allí por primera vez el pie, la protagonista comienza a sentir presencias extrañas y el acoso de Miles. Porque dos fantasmas parecen que se han adueñado de la casa, y uno de ellos guiado por turbias intenciones. Con la ambigüedad echada a perder en manos de la no menos gótica directora Sigismondi, nos resta un batiburrillo de muñecas hechas polvo, un violento idem entre dos espectros, algún sustillo logrado y una ama de llaves que ya la habría querido para sí el propio Hitchcock. Más que de tuercas, podríamos estar hablando de tornillos, por ejemplo.