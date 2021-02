Donald Trump es expulsado de por vida del sindicato de actores de Estados Unidos

A estas alturas, con Donald Trump fuera de la Casa Blanca y la crispación política en Estados Unidos volviendo a sus cauces habituales, cualquier novedad respecto al ex Presidente va ligada a su distorsión para con la opinión pública. Desde que perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden, se ha rumoreado que el sindicato mayoritario de actores y actrices de Estados Unidos (SAG-AFTRA) tenía planes de expulsarle de su asociación aprovechando su pérdida de estatus político.

Mucho antes de que se comunicara cualquier decisión oficial o que siquiera el sindicato se posicionara públicamente respecto a estos rumores, Trump ha hecho gala de su orgullo habitual y ha decidido renunciar él mismo a la organización en una carta hilarante. “Querido Señor Carteris (el dirigente máximo del organismo), le escribo hoy en relación a mi renuncia al Sindicato (...). ¡A quién le importa”, se podía leer en el encabezamiento de la misiva. Además de señalar su aparición en “éxitos” como “Solo en Casa 2″, “Zoolander” y “Wall Street: el dinero nunca duerme”, el ex Presidente sacaba pecho por sus programas de televisión y por los cientos trabajos que él cree que “ha generado” en cadenas como CNN, contrarias a su discurso político. “Su organización no ha hecho nada por mí”, remataba.

Lo que Trump no sabía o, al menos obvió en el momento de enviar la carta, es que el sistema de renuncia no funciona, ni mucho menos, por anuncios públicos ni cartas publicadas de manera oficiosa y, encima, sin ostentar ya ningún cargo público. Ante la polémica y las incendiarias declaraciones del Presidente, el comité general de SAG-AFTRA, uno de los lobbys más poderosos de la industria del cine, se reunió de urgencia para tratar la materia.

En la mañana de hoy, 7 de febrero, se resolvía lo siguiente: “Ante los cargos disciplinarios que la junta ha hallado contra Donald Trump, se decide su expulsión del sindicato así como su prohibición de nunca volver a poder ser parte del mismo”. En la reunión, celebrada mediante Zoom por la pandemia, también se concluyó que “el Presidente se ha manifestado pública y constantemente en contra de los intereses del sindicato”, para justificar la decisión.

Aunque la carrera como actor de Trump no parecía tener una proyección muy grande después de su paso por la Presidencia, la decisión del sindicato sí le complica sus apariciones televisivas y, sobre todo, aquellos cameos cinematográficos por los que quiera cobrar. De hecho, ya no puede compartir escena con ningún actor hasta que se vuelva a sindicar y las demás organizaciones no parecen estar muy por la labor.