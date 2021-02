Muere Mary Wilson, cantante de las Supremes

Cuando tenía 15 años y vivía en las barriadas de protección oficial de Detroit, Mary Wilson fundó las Supremes junto a Florence Ballard y Diana Ross. Juntas, llegaron a ser el grupo vocal femenino más exitoso de la historia, un icono del sello Motown, hasta su separación en 1977, precisamente por el abandono de Wilson, que ha fallecido a los 76 años en su residencia de Las Vegas por causas que todavía no se han hecho públicas. La cantante publicó su autobiografía en 1986, que fue un éxito, “Dreamgirl: My Life As a Supreme”, y pasó al teatro musical. Durante décadas se convirtió en activista por los derechos de los músicos.

“Me conmovió y entristeció muchísimo enterarme del fallecimiento de un miembro importante de la familia Motown”, dijo Berry Gordy en un comunicado el lunes por la noche. El trío llegó a Motown a principios de la década de 1960 y después de una serie sin precedentes de éxitos número uno, reservas de televisión y clubes nocturnos, se convirtieron en su emblema. “Siempre estuve orgulloso de Mary. Era toda una estrella por derecho propio y, a lo largo de los años, siguió trabajando duro para impulsar el legado de las Supremes. Mary Wilson fue muy especial para mí. Ella fue una pionera, una diva y la echaremos de menos profundamente”, dijo Gordy.