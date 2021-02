Aniversario del lanzamiento de Kiss: ¿está Satán detrás?

El 17 de febrero de 1974 se publicó el álbum debut de uno de los grupos estadounidenses de rock más importantes de la historia. Se cumplen 47 años del día en que el mundo conoció a Kiss, banda fundada por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se le unirían el batería Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley. Conocidos por su extravagancia en cuanto a maquillaje y forma de vestir, saltaron a la fama tanto por su música como por sus puestas en escena, donde se incluían desde una cruz invertida hasta pirotecnia, pasando por cañones, sangre falsa o bombas de humo.

Durante su trayectoria musical, Kiss ha alcanzado la friolera de 30 discos de oro, siendo, por tanto, considerada como la banda estadounidense que más galardones de esta índole ha recibido. Asimismo, las teorías alrededor de este carismático grupo se han sucedido, ante todo, por sus supuestos guiños a Satanás: en 1976, un grupo de manifestantes se aglomeró a las puertas del recinto donde iba a ofrecer el grupo un concierto por estar indignados, ya que habían encontrado el auténtico significado del nombre de Kiss.

Como el grupo escribía su nombre en mayúsculas, algunos dedujeron que se trataba de siglas y que el nombre se refería, en realidad, a un acrónimo de “Knights in Satan’s Service”, es decir “Caballeros al servicio de Satán”. Otras posibles variaciones de la “K” son “Kings” (”Reyes”), o “Kids” (”Chicos”). No obstante, esto no importa tanto como el hecho de la alusión al diablo.

Logo de Kiss

Si bien muchos de los simpatizantes del grupo, bien obvian el significado del nombre, no le dan importancia, o realmente lo relacionan con “beso” (”kiss” en inglés), este mito relacionado con Satanás no pasa desapercibido. De hecho, quienes lo criticaron se justificaban por algunos gestos de Gene Simmons: sostenían que “invocaba” al diablo al alzar su mano dejando extendidos los dedos meñique, índice y pulgar.

No obstante, hay quienes defienden que el significado de este gesto es aún más sencillo: Simmons lo único que pretendía era saludar al público pero, como tenía la púa en la mano, la agarraba con el dedo corazón y anular mientras dejaba los demás estirados.

Entre Hitler y Satanás

Por si fuera poco, el grupo de rock también ha sido bastante criticado por ser acusados de ser simpatizantes del nazismo. Algunos entienden que las dos “S” del final del logo de la banda tienen una forma que recordaba sospechosamente a la insignia que se empleó por las SS, comandadas por Heinrich Himmler. Así, estos músicos no solo serían caballeros al servicio de Satán, sino también de Hitler.

En una ocasión, se le preguntó a Simmons en una entrevista sobre si realmente adoraba al diablo: “Me neguér a contestar por varias razones. La primera, por supuesto, es que era buena publicidad. La otra, era mi completo desprecio por la gente que estaba haciendo la pregunta”, explicó. “A lo largo de los años, cada vez que los fanáticos religiosos me han acosado y me han citado el Antiguo Testamento, yo les respondía citándoles el capítulo y el versículo. No sabían que me gradué en teología en la escuela. Un idiota es un idiota... tanto si cita la Biblia como si no”, dijo en otra ocasión.