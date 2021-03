«El grito»: Culebrón para una siesta ★✩✩✩✩

Autoras: Itziar Pascual y Amaranta Osorio. Directora: Adriana Roffi. Intérpretes: Ana Fernández, José Luis Alcobendas, Carlota Ferrer... Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez, Madrid. Hasta el 4 de abril.

Una mujer, muy enamorada, se va a vivir con su atento y considerado jefe. Pronto tienen mellizos por inseminación artificial; pero él, por supuesto, no es lo que parece: está enfermo y sufre ataques de paranoia. Empieza a vigilarla, luego la acosa, más tarde la despide de la empresa en la que ambos trabajan y, por último, la deja plantada con los recién nacidos.

Para colmo, la clínica en la que ella se había sometido al tratamiento de reproducción asistida cometió un error con las muestras de semen; como consecuencia, la pareja de la protagonista no es en verdad el padre de las criaturas, algo que dificulta que ella pueda reclamar cualquier tipo de ayuda para la manutención. La cosa no acaba aquí, porque el director de la clínica –un hombre rico y sin escrúpulos– intenta influir en el veredicto de la jueza con el objetivo de exonerarse de sus responsabilidades.

Por si no fueran suficientes las adversidades que padece la encantadora protagonista, su madre –casi su único apoyo, si exceptuamos, claro, a la humilde pero intrépida e incorruptible abogada del turno de oficio– sufre una enfermedad neurológica degenerativa que está devorando su memoria y su capacidad para ayudarla. Eso sí, que no cunda el pánico porque al final, cómo no, triunfan la verdad y la justicia.

Igual que los soporíferos telefilmes de saldo que nos endiñan las cadenas de televisión cada fin de semana a mediodía, este inconcebible dramón también se basa en hechos reales; y, exactamente igual que ellos, es pobre y malo de solemnidad en todos y cada uno de sus aspectos artísticos.