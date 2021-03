Taylor Swift y Beyoncé hacen historia en los Grammy: lista completa de ganadores

Habiendo ganado Bad Bunny su primer Grammy por “YHLQMDLG” y Harry Styles la Mejor actuación de pop en solitario por “Watermelon sugar”, anoche la ceremonia la protagonizaron las mujeres. Taylor Swift y Beyoncé pasaron de ser las más nominadas a las más premiadas: la primera obtuvo el Grammy a Álbum del año por “Folklore”, convirtiéndose en la primera mujer que gana dicho galardón 3 veces, junto a “Fearless” (2010) y “1989″ (2016). Por su parte, Beyoncé arrasó convirtiéndose en la artista femenina con más Grammy de la historia, 28, uno más que Alison Krauss. A continuación, la lista completa de ganadores de los Grammy 2021:

Grabación del año: Everything I wanted - Billie Eilish

Álbum del año: Folklore - Taylor Swift

Canción del año: I Can’t Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

Artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor álbum pop: Future Nostalgia - Dua Lipa

Mejor actuación pop en solitario: Watermelon Sugar - Harry Styles

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

Mejor álbum de rap: King’s Disease - Nas

Mejor canción de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor actuación de rap: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyoncé

Mejor álbum pop tradicional:American Standard - James Taylor

Mejor álbum de pop latino o urbano: YHLQMDLG - Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: “La conquista del espacio” - Fito Páez

Mejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano): “Un Canto Por México, Vol. 1” - Natalia Lafourcade

Mejor álbum tropical latino: “40” - Grupo Niche

Mejor álbum de R&B: Bigger Love - John Legend

Mejor actuación de R&B: Black Parade - Beyoncé

Mejor canción de R&B: Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

Mejor álbum de rock: The New Abnormal - The Strokes

Mejor canción de rock: Stay High - Brittany Howard

Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

Mejor álbum de música alternativa: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Mejor álbum de música country: Wildcard - Miranda Lambert

Mejor actuación de country en solitario: When My Army Prays - Vince Gill

Mejor actuación de country en dúo o grupo: 10.000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor banda sonora original para medio visual: Joker - Hildur Guðnadóttir

Mejor canción original para medio visual: No Time to Die (“Sin tiempo para morir”)- Billie Eilish y Finneas

Mejor grabación dance: “10%” - Kaytranada ft Kali Uchis

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba - Kaytranada

Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush