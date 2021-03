La banda sonora del Holocausto

Lola Blasco no ha sido consciente de ello hasta hace poco, pero tiene más de una cosa en común con Adolf Hitler. «Con ese monstruo», dice a medio camino entre el asco y la sorpresa. Si uno tocó el piano de niño, la otra lo intenta ahora: «Lo aporreo», ríe. Ambos se frustraron en algún momento con el instrumento, aunque la dramaturga todavía no ha perdido la fe. Y también sucede que mientras una soñó con hacer un montaje en el que dialogara y jugase con la música, el otro se entusiasmaba con las charlas de apreciación musical. Fue en ese momento, en el que se enteró de esto último, cuando Blasco se dio cuenta de que «no todo es tan bueno ni tan malo», apunta. Así que se decidió, tras horas de conversación con su profesor de música, a levantar un «espectáculo que se alejase de la demagogia y hablara del punto en el que el bien y el mal se rozan, que es donde menos lo esperábamos».

Ese fue el origen de «Música y mal», función acompañada de un piano o un concierto dramatizado en el que Lola Blasco se desdobla en autora, codirectora e intérprete para abordar «un debate ético muy presente», anuncia: «¿Igual que sucede con Woody Allen, debo dejar de escuchar a Wagner? No. Fue una mala persona demostrada, un antisemita por cosas que dejó escritas, sin embargo, no puedo dar de lado a “Tristán e Isolda” ni las películas de Allen».

Pero dentro de la función el mal no siempre tiene que venir por parte del compositor. También puede rodearle contra su voluntad. Este es precisamente el caso de Schulhoff, judío, comunista y, para los nazis, creador de música «degenerada» (autor de la «Sonata erótica», 1919). Suficiente bagaje para ser enviado al campo de Wülzburg, Alemania, donde moriría en el verano de 1942. O las «Escenas de niños», de Robert Schumann: «Como en una opereta, el doctor Mengele se sentaba y, mientras silbaba frente al cargamento humano que iba llegando, decidía el destino de las personas: izquierda, derecha, izquierda derecha... El campo de trabajo, la cámara de gas, el campo de trabajo, la cámara de gas», se recita en la obra. O la historia de Olivier Messiaen, capaz de escribir su «Cuarteto para el fin de los tiempos» en las letrinas de otra prisión de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, la de Görlitz. Una composición para clarinete, violín, chelo y piano que, en palabras de Blasco, «merece la pena celebrar».

Ella lo festejará sobre el escenario de la Sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez junto a Alexis Delgado Búrdalo, al piano, y bajo la codirección de una Pepa Gamboa que define «Música y mal» como «una conferencia escénica al estilo de las de Ramón Gómez de la Serna cuando se subía a un elefante o a un columpio, aunque aquí se habla de lo bello y de lo siniestro» mientras «se juega con la música y con los contrastes», añade la protagonista de una pieza que se estreno en un formato más reducido hace tres años en El Pavón Teatro Kamikaze.

Apoyados en la frase de Rudolf Steiner de que «un hombre puede leer a Goethe o Rilke por la noche, puede tocar a Bach o a Schubert e ir por la mañana a su trabajo en Auschwitz», el equipo de la obra propone un viaje por las anécdotas históricas que relacionan la música con el mal. «Un descenso a los infiernos de nuestro pasado histórico reciente al tiempo que nos deleitamos con las composiciones de Bach, Schubert, Schumann y Debussy, entre otros», presentan.

El pianista, por su parte, valora muy positivamente la apuesta de Blasco de «asociar algo tan sublime como la música con el extremo de la maldad más inaudita y darle una coherencia a lo largo de la historia. Es original la conjugación del mayor horror, como puede ser la historia de Mengele, con lo más sublime que el ser humano puede expresar con las notas. Hitler era muy sensible frente al arte, pero inhumano en el trato a los judíos». Una explicación en la que Delgado Búrdalo salva, sin dudarlo, a la música: «Una obra no puede representar el mal porque su sola interpretación ya es belleza y yo entiendo el mal como la destrucción. La música es amoral. No tiene una connotación negativa en sí misma. Es lo que suena o lo que se le atribuye por la propia imaginación».