Autor: Brian Friel. Director: Juan Pastor. Intérpretes: Bruno Lastra, María Pastor y Felipe Andrés. Teatros del Canal, Madrid. Hasta el 28 de marzo.

Casi una década después de haberla estrenado, Guindalera vuelve a poner en escena, con el título modificado, esta curiosa función de Brian Friel, uno de los autores predilectos de la compañía madrileña.

La obra, menos sencilla para el espectador que otras del mismo autor dirigidas por Juan Pastor, posee características propias de la literatura de Friel: un cambio radical al que deben enfrentarse los personajes, y que sirve como disparadero de la acción; una interpretación de la realidad de esos personajes a través de la evocación; y un elogio de la ternura para intentar comprender esa realidad.

El espectáculo está articulado en torno a sendos monólogos de un curandero ambulante llamado Francis Hardy, de su pareja Grace y de su representante Teddy, interpretados respectivamente por Bruno Lastra, María Pastor y Felipe Andrés. Cada uno de ellos irá explicando la naturaleza de sus relaciones con los otros dos personajes, de manera que el público, poco a poco, comprobará que la verdad absoluta no existe y que esta depende de la manera en que cada uno la vive e interioriza.

La obra juega con la indefinición de los personajes, de sus relaciones y de sus propias existencias. Incluso hay un ambiguo punto de vista acerca del posible don que el protagonista tiene para curar a la gente, de forma que uno no sabe bien –ni tampoco importa– si tiene o no tal capacidad. Ese constante propósito del autor –bien asumido por el director– de moverse en el equívoco hace que la pieza resulte muy interesante, pero exige al público un plus de voluntad para sumergirse de lleno en la trama y empaparse de ella.