Estos son los 25 mejores escritores jóvenes en español: ni matan al padre ni fingen su acento

La revista “Granta” repite su intento de canon literario juvenil en español diez años después. Después de publicar, hace diez años, su propia clasificación de los 22 mejores escritores menores de 35 años, en 2021 la publicación repite el esfuerzo con los 25 mejores narradores en castellano, entre los que se encuentran seis procedentes de España. Sin embargo, el panorama ha cambiado con respecto a la situación hace una década. En representación del jurado que ha llevado a cabo la selección, Aurelio Major expuso algunas diferencias de los tiempos. La primera es que los escritores ya no quieren “matar al padre” y dialogan menos con la generación precedente o las dos anteriores. La segunda, es que, en términos de identidad de género y del uso de lenguaje y sus acentos propios, el universo se ha diversificado. “Ya no hay una preocupación por utilizar un español neutro o llevar la máscara de como no se habla. Ya no hay preocupación por fingir que se ha pasado un año viviendo en París”, dijo gráficamente Valeria Miles, directora de “Granta” en español.

La lista de premiados incluye seis nombres nacidos en España: Andrea Abreu, Irene Reyes-Noguerol, Munir Hachemi, David Aliaga, Cristina Morales y Alejandro Morellón e incluye una nutrida representación de México, Cuba y Argentina, a pesar de lo cual, Major, en representación del jurado, explicó que, a diferencia de 2010, cuya lista estaba más dominada por los ejes Buenos Aires, Bogotá y México y Madrid-Barcelona, en este caso, los orígenes son mucho más diversos dentro de los grandes países de hispanohablantes. Los narradores hacen gala de sus acentos y contextos, como describió uno de los ganadores, José Ardila (Colombia), “provincianos”. “Granta es un empeño impuro, cosmopolita y trasnacional”, apuntó Major.

El jurado, compuesto por Aurelio Major, Horacio Castellanos Moya, Gaby Wood, Rodrigo Fresán y Chloe Aridjis, seleccionó un panorama amplio de voces. La lista de autores seleccionados la forman: Andrea Abreu, Irene Reyes-Noguerol, Munir Hachemi, David Aliaga, Cristina Morales y Alejandro Morellón, de España; los mexicanos Aniela Rodríguez, Andrea Chapela, Aura García-Junco y Mateo García Elizondo; los argentinos Camila Fabbri, Michel Nieva y Martín Felipe Castagnet; los cubanos Carlos Manuel Álvarez, Dainerys Machado Vento y Eudris Planche Savón; y los chilenos Paulina Flores y Diego Zúñiga.

Además, se incluyeron voces de otros países como: Estanislao Medina Huesca (Guinea Ecuatorial), Mónica Ojeda (Ecuador), José Adiak Montoya (Nicaragua), Miluska Benavides (Perú), Carlos Fonseca (Costa Rica), José Ardila (Colombia) y Gonzalo Baz (Uruguay).

La convocatoria fue difundida por Granta a finales del mes de febrero de 2020 y dirigida a escritores en español menores 35 años y con al menos un libro publicado. A ella concurrieron más de 200 escritores, de los que fueron seleccionados en principio 60. A finales de junio, cada miembro del jurado propuso una primera lista de 20 candidatos y ahí comenzaron las deliberaciones que han acabado en esta selección de 25 escritores, un 12 por ciento de los presentados inicialmente.

La lista de 2010

En la primera lista de los mejores escritores menores de 35 años, hace diez años, fueron seleccionados 22 autores, de los que Argentina fue el país que más autores aportó, con 8: Oliverio Coelho, Federico Falco, Matías Néspolo, Andrés Neuman, Paola Oloixarac, Patricio Pron, Lucía Puenzo y Samanta Achweblin. España se colocó en el segundo lugar con 6 (Andrés Barba, Pablo Gutiérrez, Sònia Hernández, Javier Montes, Elvira Navarro y Alberto Olmos), mientras que Perú aportó en esa ocasión 2 (Carlos Yushimoto y Santiago Roncagliolo), lo mismo que Chile (Carlos Labbé y Alejandro Zambra). La primera lista la completaron hace diez años el mexicano Antonio Ortuño, el colombiano Andrés Felipe Solano, el uruguayo Andrés Ressia Colino y el boliviano Rodrigo Hasbún.