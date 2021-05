Redescubren los restos de un famoso vikingo desaparecido

Desde 1868, no se sabía nada del paradero de estos restos. En aquel año, cerca de Mammen, una pequeña localidad al norte de Dinamarca, se halló una cámara funeraria vikinga de madera de un famoso personaje al que llamaron Bjerringhøj y que pudo pertenecer a la realeza. Fue un gran descubrimiento, teniendo en cuenta que los restos pertenecieron a una figura importante de la época vikinga. No obstante, los agricultores que los encontraron no fueron conscientes y decidieron repartirse los restos entre ellos, hasta que llegaron los expertos. Con esto, los estudiosos han sido incapaces de localizar parte los huesos de Bjerringhøj, ni en el Museo Nacional de Dinamarca ni en los archivos de la Universidad de Copenhague había rastro. Hasta ahora, que se han hallado de la forma más sencilla.

Un equipo de arqueólogos del Museo Nacional de Dinamarca acaba de redescubrir los restos del vikingo desaparecido hace más de un siglo. Lo ha hecho tras los muros de su área de estudio, ya que se encontraban protegidos en el museo, pero no habían sido encontrados antes porque habían sido etiquetados erróneamente. Esta equivocación ha conllevado más de un siglo de misterio: “Todos quedamos asombrados”, afirma Ulla Mannering, experto que lidera el equipo, a la revista “NewScientist”.

Los huesos hallados en la caja erróneamente etiquetada

Para confirmar la hipótesis de que los huesos eran los que le faltaban a Bjerringhøj, realizaron un análisis pertinente para despejar dudas. De hecho, el equipo de Mannering llevaba desde 2018 estudiando textiles de la era vikinga, por lo que fue lo peculiar de hallar los huesos de una de las cajas lo que les llamó la atención. Al igual que estos textiles, dedujeron que el número y tipos de huesos coincidían con el conjunto de Bjerringhøj, concluyendo así cuál era la forma de vestir de los vikingos.

Vores forskere har (gen)fundet disse berømte vikingeknogler, der har været forsvundet i 100 år. De er fra et af de vigtigste vikingefund: Mammen-graven uden for Viborg. Forskningen er udgivet i @AntiquityJ og kan læses her: https://t.co/DEAWmf9REj #dkkul pic.twitter.com/NijlECvRn3 — Nationalmuseet (@Nationalmuseet) May 4, 2021

Según los análisis, los huesos pertenecían a un adulto, probablemente un hombre, bastante ejercitado físicamente. “Los métodos de análisis de ADN refinados en el futuro podrían revelar el sexo exacto del difunto y aclarar si la tumba contenía más de un individuo”, añaden los investigadores a la revista “Antiquity”, donde se ha publicado el estudio.

Detalle de uno de los textiles hallados entre los huesos del vikingo Bjerringhøj

Gracias a este redescubrimiento, se ha podido asimilar que estos personajes de finales del siglo XIX vestían con unos pantalones largos, así como con muñequeras, interesante artilugio que también figuraba entre los restos y que, según los expertos, fueron realizadas con un fragmento de lana bordada y varias piezas tejidas. Aparentemente se utilizaban en los tobillos.