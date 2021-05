Este será el ganador de Eurovisión según los usuarios de Spotify

El Festival de la Canción de Eurovisión 2021 tendrá lugar este año en Rotterdam, que debía acoger el evento en 2020 antes de ser cancelado debido al estallido de la pandemia. Y mientras la mayoría de los eurofans podrán disfrutar del concurso a través de sus pantallas, un afortunado público de 3.500 personas podrá escuchar las canciones finalistas en persona el próximo 22 de mayo de 2021. En vísperas de esta celebración, los datos de Spotify muestran las canciones favoritas y anticipan una ganadora.

Según los datos de la plataforma entre marzo y mayo de este año, a la ques están suscritas 356 millones de usuarios, la candidatura italiana es la número uno con su tema “Zitti e Buoni”, de Måneskin, el grupo de rock procedente de Roma que conquistó el Festival de Sanremo el pasado marzo. Esta canción es también la favorita de los fans en varios países del mundo, como Emiratos Árabes Unidos. Tras Italia, se encuentra en segunda posición Suecia con “Voices”, de Tusse; Finlandia en tercera con “Dark Side”, de Blind Channel, y en cuarto lugar Noruega con “Fallen Angel”, de TIX. El ‘top 5’ lo cierra Francia con “Voilà”, de Barbara Pravi.

La clasificación virtual quedaría así: Italia - “ZITTI E BUONI”, de Måneskin Suecia - “Voices”, de Tusse Finlandia - “Dark Side”, de Blind Channel Noruega - “Fallen Angel”, de TIX Francia - “Voilà”, de Barbara Pravi Chipre - “El Diablo”, de Elena Tsagrinou Dinamarca - “Øve Os På Hinanden”, de Fyr Og Flamme Suiza - “Tout l’univers”, de Gjon’s Tears Islandia - “10 Years”, de Daði Freyr Países Bajos - “Birth Of A New Age”, de Jeangu Macrooy

La participación española

España cumple este año 60 participaciones en El Festival de la Canción. El debut de nuestro país fue con Conchita Bautista con “Estando Contigo”, canción que sorprendentemente, según datos de la plataforma, ha aumentado sus escuchas en España del 46%, siguiendo la tendencia de la nostalgia y la recuperación de grandes clásicos del pasado que nos ha acompañado durante la pandemia en busca de tiempos más alegres. “Estando Contigo” también ha traspasado nuestras fronteras y algunos de los países que más lo escuchan son México, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Chile. Para celebrar los 60 años de España en el festival, Spotify ha puesto en marcha la playlist “Eurovisión España” que contiene todas las canciones que han representado a nuestro país desde su debut.

Los usuarios españoles han creado hasta la fecha más de 55.000 playlists dedicadas específicamente a canciones de Eurovisión y tienen sus propios favoritos para esta edición de 2021, que no coincide exactamente con los datos mundiales. En España, los 12 puntos irían para Suiza, la candidatura favorita en nuestro país con el tema “Tout l’univers”, de Gjon’s Tears. La segunda candidatura favorita para los españoles es la de Francia con “Voilà”, de Barbara Pravi; la tercera, nuestra aspirante, de Blas Cantó, “Voy a quedarme”; la cuarta favorita es Chipre con “El Diablo”, de Elena Tsagrinou, y la quinta Italia con su tema “itti e Buoni”, de Måneskin.

La canción española no es favorita ni en España Suiza - “Tout l’univers”, de Gjon’s Tears Francia - “Voilà”, de Barbara Pravi España - “Voy a quedarme”, de Blas Cantó Chipre - “El Diablo”, de Elena Tsagrinou Italia - “ZITTI E BUONI”, de Måneskin Malta - “Je me casse”, de Destiny Rumanía - “Amnesia”, de Roxen Suecia - “Voices”, de Tusse Grecia - “Last Dance”, de Stefania Lituania - “Discoteque”, de THE ROOP

Entre las canciones que más crecimiento en reproducciones han experimentado en España de abril a mayo se encuentra el tema de Ucrania, “SHUM”, de Go_A, con un incremento del 113%. Le sigue en aumento de escuchas con un 107% la candidatura de Portugal, “Love Is On My Side”, de The Black Mamba, y la de Bulgaria, “growing up is getting old”, de VICTORIA, con un incremento de reproducciones del 102% en solo un mes.

Por último, la nostalgia también es tendencia en Spotify y los eurofans no han parado de escuchar algunos de los mejores éxitos que han causado sensación en las pasadas ediciones de Eurovisión. De hecho, la canción ganadora con más reproducciones de todos los tiempos ha marcado un nuevo hito este año. Duncan Lawrence, de los Países Bajos, ha desbancado con “Arcade” a “Euphoria” de Loreen, quitándole el primer puesto. De hecho, “Arcade” tiene ahora un 156% más de reproducciones en Spotify que el tema de Loreen.