Lo que cuenta “Feria”, el libro de Ana Iris Simón del que todo el mundo habla

De lo poco que ha tenido la pandemia de positivo, figura el aumento de los índices de lectura. Los españoles hemos pasado más tiempo en casa, nos hemos dedicado más horas y, afortunadamente, hemos leído más, lo que resulta alentador en tiempos de polémicas tuiteras y Tik Tok. En una época de incertidumbre y de poco entendimiento, las palabras cobran más importancia que nunca, dejando de ser puros vocablos para pasar a hacerse, algunas, virales por su fuerte significado o representación de un grupo. Es lo que le ocurrió el pasado 24 de mayo a Ana Iris Simón, periodista y escritora cuyo discurso ante el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -en el marco del Reto Demográfico del documento España 2050 contra la despoblación-, se hizo viral. Habló de empleo, de acceso a la vivienda o de la familia, y su sinceridad no pasó desapercibida: “Con 28 años he vivido tres ERES y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico, apuesten por las familias”, sentenció entre otras cosas.

Pero no es solo de este vídeo de lo que todo el mundo habla sino que -aunque sí puede ser a raíz de él-, aquello que ha dado la vuelta a la redes sociales españolas es “Feria”, el libro que Simón lanzó en octubre de 2020 con la editorial Círculo de Tiza. “Tendré que llevarte al cerro de la Virgen y tendré que decirte que eso es La Mancha y que es de tierra naranja de donde venimos, que ese manto de esparto que no acaba nunca es lo que eres. Tendré que explicarte lo que es un Pueblo y sabrás que el nuestro está atravesado por tres realidades: la ausencia total de relieve, el Quijote y el viento. Tendré que recordarte que eres nieto de familia postal, bisnieto de campesinos y feriantes, tataranieto de carabinero exiliado y de quincallera, y que sientas entonces que eres heredero de una raza mítica”.

Simón creció escuchando estas palabras y así las ha reflejado en “Feria”, una oda salvaje a una España que ya no existe, donde importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que se llevasen los perros. Sus abuelos, unos feriantes, “vivían quejándose de que cada vez tenían más trampas y menos perras, porque a medida que la vida se convertía en una feria -la de las vanidades-, la auténtica feria dejaba de tener sentido”, explica la propia editorial. Por su parte, en la obra también se refleja cómo sus otros abuelos, campesinos, “le transmitieron el arraigo mágico de la tierra. Y fue ese abuelo el que la llevó un día al almendro y le dijo que lo había plantado él, así que para ella su sombra”.

Portada de "Feria", libro de Ana Iris Simón

Por tanto, Simón establece en estas 232 páginas un retrato tan romántico como directo y deslenguado de un tiempo no tan lejano, en el que la infancia rural, además de respirar aire puro, era conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso, asimismo, de las grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: el habla, el territorio, la tradición. Todo ello, a través del pueblo donde creció, Ontígola (Toledo), y bajo la premisa de que “lo único que nos sostiene es, al fin, la memoria”.

Nacida en Campo de Criptana (Ciudad Real) en 1991, Simón estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, así como trabajó, durante sus primeros años profesionales, en “Telva”, “Vice” o en “Playz”, de RTVE. Desde pequeña se mudó con sus padres, carteros, a Ontígola, a 10 minutos en coche de Aranjuez, y donde crearon la primera oficina de Correos del pueblo. Y fue esa vida rural, alejada de la gran ciudad y con las tradiciones familiares por bandera lo que ha inspirado a Simón para “Feria”.