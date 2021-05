Así fue el último concierto de Antonio Flores: ante 2.000 personas y dedicado a su madre

La música española siempre estará en deuda con Antonio Flores. Murió joven, pero el artista se convirtió en una leyenda gracias a su gran talento, dejando un legado breve, pero de gran calidad. “Siete vidas”, “No dudaría”, “La puerta de Alcalá” o “Pongamos que hablo de Madrid” son algunas de las canciones con las que el hijo de Lola Flores conquistó a numerosas personas... y lo sigue haciendo. Hoy, desafortunadamente, se cumplen 26 años desde que el madrileño dio, sin saberlo, su último concierto. Ocurrió en Pamplona y 2.000 personas pagaron 600 pesetas por entrada para ser testigos de esa histórica actuación. Ninguno era consciente de que se iba a convertir en la última.

El concierto se celebró pocos días después de morir su madre (falleció el 16 de mayo de 1995) y, nada más empezar, lanzó un abrazo al cielo: “Es la primera gala desde la muerte de mi madre. Sólo quiero deciros que estoy cansado, que estoy bastante falto de sueño, muy emocionado y que, aparte de dedicaros el ‘show’ a todos vosotros, va dedicado a Lola Flores”, dijo nada más empezar.

Lola Flores

Y su pena -aunque sí sobre todo- no solo iba a la Faraona, sino que, tal y como dijo Flores en la que fuera su última entrevista, dedicada a RNE y concedida antes del último concierto, “se me han muerto dos personas. Lloré con Camarón, que era un genio, y ahora se ha muerto Lola Flores, que era mi madre y un genio”.

No obstante, este sufrimiento no fue obstáculo para que Flores diera su último concierto, que habría sido el principio de una larga gira veraniega. Pero el artista falleció 4 días después de estar en Pamplona: el 30 de mayo de 1995 fue encontrado muerto en la casa familiar de “El lerele” en Alcobendas, por una sobredosis a los 33 años. Otro duro golpe para los Flores, que aún no se habían podido recuperar de la pérdida de la Faraona.

La cita en Pamplona duró alrededor de una hora y media y, durante la conversación con RNE, confesó sus planes de futuro: anunció una posible colaboración con su hermana Rosario, “cuando yo haga mi segundo o tercer disco y nuestras carreras se hayan consolidado”, explicó.

Flores murió siendo uno de los músicos más valorados y respetados del panorama musical. No obstante, la fama, el dinero y las exigencias de ese mundo le desgastaron tanto física como emocionalmente. La industria comenzó a rechazarle aún estando en su mejor momento y aún tras haber lanzado sus canciones más icónicas, y a esto se le sumó el fracaso matrimonial con Ana Villa y su adicción a las drogas.

Sería la publicación de “Cosas mías” lo que consolidó su figura -con temas como “Cuerpo de mujer” o “Alba”, que dedicó a su hija, conocida hoy por ser protagonista de “La casa de papel”- pudiendo celebrar hasta el final de sus días su talento irremplazable. Durante aquellos años, después de fallecer y aún hoy, sus “singles” continúan resonando en radios o listas de reproducción.