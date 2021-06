El alto precio del progreso social

Una encantadora pareja de clase media que espera un bebé acepta una oferta del ayuntamiento para participar en un programa de rehabilitación de viviendas y zonas residenciales. De acuerdo con ese plan, se convierten en propietarios de una casa sin pagar absolutamente nada, pero haciéndose cargo de las reformas que precisa y que, por un efecto contagio, pondrán en valor otras de la zona. Para acometer esas reformas, la pareja encontrará, casualmente, una fórmula milagrosa... y descabellada. Este es el punto de partida de «Alimañas (brillantes)», una comedia con mucha retranca, escrita por el británico Philip Ridley, que la actriz y directora Pilar Massa quería llevar a escena desde que la leyó.

«Quedé enamoradísima del texto; está repleto de humor negro; es un teatro muy macabro y muy crítico», explica. Esa crítica recae en el capitalismo exacerbado y en la corrupción moral que puede implicar el hecho de querer poseer siempre más de lo que tenemos. «Las miserias humanas son vergonzosamente divertidas –reconoce la directora–. Yo misma hago esta función para criticar la sociedad de consumo, la avaricia... y, luego, cuando termine, pues me iré a comprar un perfume que necesito o me quejaré del coche tan viejo que tengo y pensaré en comprarme uno mejor. ¡Es una de nuestras grandes contradicciones! El problema es que está creciendo demasiado en la sociedad la idea de que, si no haces más cosas, o si no tienes más cosas, no eres mejor persona o mejor ciudadano».

Además de asumir la dirección, Massa se mete en el papel secundario de la señorita Di, la funcionaria del ayuntamiento que cambiará las vidas de los dos verdaderos protagonistas: Lili, a quien da vida Ainhoa Santamaría, y Oli, interpretado por Ignacio Jiménez. Una particularidad de la función reside en que son estos dos personajes principales los que explican al público todo lo que ocurre en la obra, en una especie de justificación o, como dice la directora, de «confesión». «Ellos dos son un reflejo de la sociedad, pero no son víctimas que hayan sido manipuladas por nadie –dice Massa–. Son personas plenamente responsables de sus decisiones y de sus actos».