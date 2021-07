Así será la Europa musical de julio y agosto: vuelve la ópera

La Europa musical vuelve fuerte en julio y agosto. Repasamos la intensa programación venidera. En Aix-en-Provence la ópera ha sido siempre su emblema y en esta edición se ofrecerán «Falstaff» con dirección musical de Rustioni y escénica de Barrie Kosky (1 a 13 de julio); «Bodas de Fígaro», con Thomas Hengelbrock y Lotte de Beer respectivamente en foso y regia ( 2 a 14 de julio); «Tristán e Isolda» (2 a 15 de julio); «I due Foscari» en concierto con Nucci, Meli y Rebeka (16,julio); «El gallo de oro» (22 a 25, julio) en una nueva producción que contará con los ya citados Rustioni y Barrie Kosky; «Innocence» de Saariaho (3 a 12, julio) y otras menos conocidas. Rattle volverá con la London Symphony (7, julio) y se presentará Klaus Mäkelä con la Orquesta de París (13,julio) y Nina Stemme ofrecerá un recital el 19 de julio. Regreso a sus mejores años.

Salzburgo recuperará parte de lo cancelado el año pasado del 17 de julio al 31 de agosto y su taquilla se encuentra casi vendida. A las ya vistas, y no muy alabadas producciones, de «Cosi fan tutte» de Loi y «Elektra» de Warlikowski, se añadirán «Don Giovanni» con Castellucci en la regia y Currentzis en el foso; «Tosca» con Netrebko, Eyvazov y Tézier; «Intolleranza» de Nono; «Il trionfo del tempo» con Carsen y Bartoli… Como habitualmente, conciertos de grandes formaciones como los cinco de la Filarmónica de Viena con Welser-Möst, Thielemann, Nelsons, Muti y Blomstedt o los de City of Birmingham Symphony Orchestra, SWR Symphonieorchester, Orchestre des Champs-Élysées, MusicAeterna, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, West-Eastern Divan Orchestra, Gustav Mahler Jugendorchester, Chicago Symphony Orchestra o Berliner Philharmoniker. Y, cómo no, conciertos de DiDonato, Flórez, Yoncheva, Gerhaher, Goerne, Bernheim, Levit, Capuçon & Argerich, Sokolov, Volodos, Schiff, Kissin, Pollini, Trifonov, Uchida...

También a finales de julio, volverá a recibir público la colina sagrada de Bayreuth, aunque en forma reducida. Tcherniakov y Oksana Lyniv firman la nueva producción de «El holandés errante» que abrirá el 25 de julio con las las voces de Grigorian, Cutler, Zeppenfeld y Prudenskaya. «Los maestros cantores de Nuremberg» tendrán a Philip Jordan en el foso y Barrie Kosky en la escena con Michael Volle como Sachs y Vogt como Walther. «Tahnnhauser», con Gould como protagonista, supondrá la reaparición del español Jorge Rodríguez-Norton como Heinrich y «La valquiria» tendrá la dirección de escena de Hermann Nitsch, quien puede deparar sorpresas dada su personalidad. Además de los intérpretes ya citados figuran Davidsen, Therin, Mayer, Gubanova, etc. Andris Nelsons dirigirá dos conciertos en los que participarán Klaus Florian Vogt, Christine Goerke y Günther Groissböck con escenas de óperas wagnerianas.

Juan Diego Flórez celebrará los 25 años de su debut en Pésaro, festival que empezará el 9 y terminará el 22 de agosto. Pizzi pondrá en escena «Moises y Pharao», con la batuta de Sagripanti y los cantantes Roberto Tagliavini, Erwin Schrott y Eleonora Buratto. «Elisabetta Regina d’Inghilterra» tendrá como protagonista a Deshayes, dirección musical de Pidó y escénica de Livermore. En «Il Signor Bruschino» intervendrá la soprano española Marina Monzó, junto a Caoduro, Spagnoli y Amati, con regia de Barbe & Doucet y Spotti en el foso. Volverá un año más «Il viaggio a Reims» de Emilio Sagi, con los estudiantes de la Accademia Rossiniana Alberto Zedda. Un «Stabat Mater», una Gala Rossini y varios conciertos con Flórez, Bonitatibus, Machaidze, Schrott, Massis y Prina.