Miquel Iceta se estrena en los Premios Platino como ministro de Cultura: “era obligado estar al lado del cine y del audiovisual iberoamericano”

El interior abovedado de la entrada del Auditorio Caja de la Música del Ayuntamiento de Madrid se ha vestido esta mañana de fiesta y se ha transformado en una multitudinaria celebración del hermanamiento con el audiovisual iberoamericano. Tras un año aciago, diletante y agónicamente pandémico, los Premios Platino por fin tienen finalistas para su VIII edición, que este año trasladará su escenario a la ciudad de Madrid durante el próximo 3 de octubre. Esta gala premiará a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, categoría en la compiten cintas como la colombiana “El olvido que seremos” de Fernando Trueba, la guatemalteca “La llorona” de Jayro Bustamante, -ambas con 11 nominaciones-, la española “Las niñas” de Pilar Palomero y la mexicana “Nuevo orden” de Michel Franco. Por su parte, la categoría a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana estará disputada por la mexicana “Alguien tiene que morir”, de Manolo Caro, la española “Antidisturbios”, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, la colombiana “El robo del siglo”, de Pablo González y Camilo Salazar Prince, y la española “Patria”, de Aitor Gabilondo.

María Mercedes Coroy vuelve a colaborar con el cineasta guatemalteco para interpretar en esta ocasión a una mujer que pide justicia por el genocidio perpetrado en su país

Durante la lectura de nominados que ha tenido lugar y que ha estado encabezada por la actriz Belén Rueda, Paulina García, ganadora del Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina en la I edición, y Manolo Caro, que vivió en directo la noticia de que su serie “Alguien tiene que morir” ha obtenido 4 nominaciones, se ha subrayado de manera reiterada la importancia de fomentar a través del cine los diálogos interculturales generados a uno y otro lado del Atlántico. En el apartado televisivo, la obra con más nominaciones ha sido la serie española “Patria”, que atesora 5, a la que siguen la citada “Alguien tiene que morir”, la colombiana “El robo del siglo” y la española “La casa de papel” con 4 candidaturas.

Asimismo el acto, que ha contado con la presentación de una impecable Elena Sánchez, ha servido como escaparate involuntario de diversos representantes institucionales como José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Marta Rivera, consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, el exdirigente de Ciudadanos o el actual director del área de la Oficina del Español, Toni Cantó. También Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y Premios PLATINO, y Rebeca Grynspan, secretaria general de la SEGIB en el que ha sido uno de sus últimos actos públicos en el cargo, que ostentaba hasta 2022, han sido otras de las caras relevantes. Pero sin duda ha sido Miquel Iceta, nombrado recientemente ministro de Cultura y Deporte de España, quien ha acaparado mayor interés durante su intervención.

Iceta, dedicaba unas palabras entusiastas y alentadoras: “Muchas gracias, obrigado. Era obligado estar hoy aquí. Era obligado estar con el cine y con el audiovisual iberoamericano. Era obligado celebrar el día de Iberoamérica. Era obligado despedir o empezar a despedir a Rebeca Grynspan. Era obligado estar aquí agradeciendo a EGEDA y a Enrique Cerezo su labor ingente. Era obligado estar aquí para reconocer que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad Autónoma están al lado de la cultura y del cine. Y era obligado escuchar esa obra magnífica de Lucas Vidal que nos ha llenado los espíritus y dado ánimos para seguir adelante. Seguir adelante cada día, cada semana, cada mes, cada año, siempre. Por Iberoamérica, por la cultura y por la fraternidad. Muchas gracias”, mientras se bajaba del escenario entre los aplausos de los presentes.

Por su parte, Almeida quiso aprovechar también para agradecer la presencia del ministro; “muchas gracias ministro por estar aquí en la casa de todos los madrileños en uno de tus primeros actos, te agradecemos profundamente que estés aquí apoyando estos premios latinos” y reivindicar la simbiosis cultural con Iberoamérica como uno de los elementos más enriquecedores con los que cuenta nuestro territorio. “Hoy es un día en Madrid en el que nos encontramos doblemente de enhorabuena porque esto sí que es el pistoletazo de salida definitivo para la celebración de los Premios Platino y para una ciudad que se precia de ser la capital de Iberoamérica en Europa no puede existir mejor arranque que precisamente acoger estos premios el primer fin de semana de octubre y seguir potenciando y estrechando los lazos que nos unen. No podemos decir que la región empiece en Tijuana y acabe en Patagonia, la región también es España, también es Portugal. Cuando decimos que el Atlántico es un charco es sencillamente por la facilidad que tenemos de saltarlo de un lado a otro y seguir vinculándonos desde hace tantos siglos en una historia que nos es común a los 23 países de la comunidad iberoamericana. El lazo más fuerte es sin duda, la cultura”, señaló.

Y remató con una explícita reivindicación: “Con este mensaje cierro: con la reivindicación de la cultura. Por una sencilla razón: siempre hablamos de que tiene que haber una recuperación económica y social que además se tiene que fundamentar en la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social. Completamente de acuerdo. Pero si la recuperación no conlleva otro factor determinante como la cultura, no será completa. No saldremos fortalecidos como sociedad, porque la cultura es un punto de encuentro común, un punto de convivencia, allí donde nos reconocemos todos los que pensamos diferente y queremos proyectarnos hacia un futuro mejor. Sin la cultura jamás eso será posible”.

Nominados afortunados

Uno de los momentos más sensiblemente significativos del acto ha sido la presentación del himno oficial de los Premios, -coincidiendo su presentación además con la conmemoración del Día de Iberoamérica, efeméride que se celebra cada 19 de julio-. La melodía de este Himno de Iberoamérica promovido por los Premios PLATINO para la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, está compuesta por el músico Lucas Vidal que, al igual que los Premios PLATINO, referentes en la cooperación y cohesión de los países iberoamericanos, refrenda la unión cultural de regiones tan diversas como hermanadas y que se ha mostrado visiblemente agradecido por la oportunidad depositada en él para su creación. Transcurriendo así la jornada, estos son los nombres de los nominados que se han anunciado durante la lectura: