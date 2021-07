“El cover”: canción alegre de Benidorm

“Ha sido uno de los rodajes en los que más implicado emocionalmente he visto al director. Secun (de la Rosa) tenía claro qué historia quería contar y cómo quería hacerlo, por eso creo que la película es tan arrebatadoramente suya”. El que se deshace en elogios hacia su “jefe” es Àlex Monner, protagonista de “El cover”, la primera aventura en la dirección del veterano actor y un filme sobre el éxito, el fracaso y todas esas pequeñas victorias que se van quedando por el camino. En ella seguimos a Dani, un camarero huérfano con aspiraciones artísticas que se dará de bruces con toda esa fauna endémica del paseo marítimo de Benidorm, lleno de glorias de la canción venidas a menos, “Drag Queens” y “covers” e imitadores de las estrellas del momento.

Àlex Monner protagoniza "El cover", de Secun de la Rosa, que ha abierto el Festival de Málaga

El submundo de los sustitutos

El reparto lo completan Marina Salas, Susi Sánchez o Carolina Yuste, que nos entrega a una carismática y castiza versión de Amy Winehouse: “Era una fan loca de ella, y cuando llegó la oportunidad de hacer el papel me lancé con todo. Además, conecto con su historia personal porque me hiere en un lugar muy profundo, o sea que no me podía hacer más ilusión”, explica la actriz.

Después de una complicada producción en el Levante, que tuvo que detenerse por culpa de la irrupción de la pandemia y dejó en vilo la viabilidad del proyecto, “El cover”, además de una película que destila corazón y una especie de canción alegre de Benidorm, es también un popurrí de la historia de la música española: “Contiene joyas que yo conocía, caras “B”, canciones de otras épocas como “Balada para la soledad de mi guitarra” de Caco Senante o peculiaridades como el “Mala” de Marelu”, explica de la Rosa sobre un filme en el que también se pueden escuchar versiones de Adele, Nena Daconte o Anita Ward.