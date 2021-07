Bayreuth, una mujer por primera vez entre los fantasmas de Wagner

Sí, pero ya es más una cuestión de mito del pasado que presente. Todo amante de la ópera wagneriana desea acudir al menos una vez en su vida a la «colina sagrada» y todo gran cantante de ese repertorio añadir a su curriculum la emblemática referencia. Sin embargo una vez añadida ésta, ya no tienen mayor interés en volver a Bayreuth. Dos son las razones principales: los reducidos cachés y unos prolongadísimos periodos de ensayos sin justificación artística alguna. Así Jonas Kaufmann, que estrenó en 2010 «Lohengrin» y ya ni ha vuelto ni se le espera.

¿Puede hablarse de decadencia del festival y, de ser así, tendría algo que ver en ella la nueva dirección? Bayreuth se encuentra en decadencia, pero tampoco más que el resto de los festivales. La nueva dirección no se ha mostrado hasta la fecha especialmente dotada para frenar el proceso iniciado en los últimos años de Wofgang Wagner y es que el apellido no es sinónimo de valía. Katharina ha cosechado grandes protestas en sus incursiones escénicas y encargos como el realizado a Sebastian Baumgarten para «Tannhauser» se saldó con un abucheo generalizado. ¿Qué futuro le espera al festival? A los gobiernos bávaro y federal les interesa mantener su reputación, pero no están dispuestos a gastar sin claras compensaciones artísticas. El futuro pasará posiblemente por una dirección no familiar en media docena de años.

Monika Grütters, ministra del Cultura de Alemania, manifestó su preocupación por el funcionamiento del Festival de Bayreuth, en particular, por las estructuras de gobernanza y si se están buscando soluciones para fortalecer el festival. “Si se es consciente de las dificultades, la búsqueda de soluciones debería ser lo primero”, apuntaba, aparentemente en relación a la capacidad de Katharina Wagner para asumir por completo su responsabilidad al frente del Festival tras su enfermedad. Por su parte, la bisnieta de Wagner ha agradecido la invitación de Grütters para reestructurar el Festival: «Me complace saber que en este momento, la ministra Monika Grütters, a pesar de las dificultades que estamos atravesando, invite a renovar las estructuras que yo he cuestionado hace tiempo para permitir que el Festival, sus empleados y su dirección sigan trabajando de forma eficaz y al más alto nivel artístico».

El Gobierno de Berlín posee el 29% de las acciones del Festival y la Canciller revisa anualmente la situación financiera, afectada durante los últimos años. La ministra y su equipo han descartado que la reestructuración afecta a la posición de la familia Wagner en el Festival, que «debe apreciarse debidamente. La cuestión principal es si los estatus actuales y los acuerdos de la asociación están actualizados». Sin embargo se da por sentado que será la última descendencia del compositor al mando del festival.

La presente edición, que comienza hoy, está compuesta por cuatro títulos: «Los maestros cantores de Núremberg» y «Tannhäuser», que se recuperan del año anterior; «El holandés errante», que será dirigida por una mujer por primera vez en la historia del festival, Oksana Lyniv, y «La Valquiria». Se ha pospuesto la nueva producción del «Anillo» a la espera de tiempos más seguros.

Así, habrá siete funciones de «El holandés errante», que abre la programación hoy y volverá a estar en escena los días 31 de julio, 4, 7, 11, 14 y 20 de agosto. Oksana Lyniv será responsable de la dirección musical y Dmitri Tcherniakov firmará la producción. Serán sus protagonistas la lituana Asmik Grigorian, que en 2019 se alzó con el galardón a la mejor cantante protagonista de los Premios de Teatro Musical de Austria por su interpretación de Salomé en el Festival de Salzburgo en su edición de 2018; Georg Zeppenfeld, Eric Cutler y Marina Prudenskaya.

El segundo título en el cartel del Festival es «Los maestros cantores de Núremberg», de la que habrá seis funciones los días 27 de julio, 1, 8, 12, 17 y 24 de agosto. Philippe Jordan ocupará el podio y Barrie Kosky dirigirá el montaje. En el reparto, las voces de Michael Volle, Camilla Nylund, Georg Zeppenfeld, Klaus Florian Vogt y Günther Groissböck.

De «Tannhäuser» habrá también seis funciones, el 27 de julio y los días 2, 5, 13, 16 y 23 de agosto. Axel Kober dirigirá la orquesta y Tobias Kratzer, asimismo, firma la producción. Stephenn Gould, Lise Davidsen, Ekaterina Gubanova, Günther Groissböck, Jorge Rodríguez-Norton interpretarán los papeles protagonistas. Las tres funciones de «La Valquiria», los días 29 de julio, 3 y 19 de agosto, estarán acompañadas por actividades complementarias encargadas a distintos artistas que reflejan y profundizan en los títulos que completan el ciclo del «Anillo». Hermann Nitsch será el encargado de la dirección escénica y Pietari Inkinen de la musical. Veremos qué depara Nitsch, dado su activismo. Iréne Theorin, Klaus Florian Vogt, Lise Davidsen y Günther Groissböck lideran el reparto.

Adicionalmente se ha programado la versión en concierto de «Parsifal», que dirigirá Christian Thielemann y cantarán Michael Volle, Petra Lang, Stephen Gould y Günther Groissbock (10 de agosto), y dos conciertos dirigidos por Andris Nelsons, que regresará al Festival los días 22 y 25 de agosto con una selección de fragmentos de «La Valquiria» y «Lohengrin» el primero, de «La Valquiria» y «El ocaso de los dioses» en su segundo programa. Estará acompañado por Christine Goerke, Günther Groissböck y Klaus Florian Vogt.