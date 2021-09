Cuando John Lennon grabó una canción inédita para un periódico escolar de Dinamarca

En Dinamarca tienen una palabra para describir el confort del hogar, el calor del fuego y el arrullo de las mantas en los aposentos mientras uno observa el orden perfecto del interior de una casa. Es el «hygge», y representa casi una forma de vida que describe a los daneses como las verbenas y tomar la fresca identifican a los españoles. Parece ser que John Lennon estaba muy a gusto aprendiendo esa costumbre en un pequeño pueblo de la costa Oeste de Dinamarca en el invierno de 1969 – 1970, unos pocos meses antes de la separación de los Beatles. Allí, el de Liverpool pasó desapercibido durante varias semanas, hasta que la opinión pública supo de su residencia y se vio obligado a dar una breve rueda de prensa con periodistas y escolares para satisfacer su curiosidad y ganar unas cuantas semanas más de calma. Al terminar la rueda de prensa, poseído por el «hygge», el músico continuó la charla con algunos escolares, que le hacían preguntas y a los que él enseñaba algunas canciones. Los chicos grabaron con magnetofón esa charla y esos temas que no conocían. En realidad, nadie los había escuchado en ninguna parte. La cinta de casette, de 33 minutos de duración, había permanecido guardada desde entonces, pero ahora se ha descubierto que contiene una canción inédita, «Radio Peace», y sale a subasta en Copenhague a finales de este mes por un precio estimado entre 32.000 y 47.000 dólares.

John Lennon y Yoko Ono en Thy, al norte de Dinamarca, fotografiados para el periódico local por unos estudiantes FOTO: Jesper Jungersen AP

La razón que llevó a Lennon a Dinamarca fue la de pasar unos días con la hija de Yoko Ono, Kyoko, fruto de una relación anterior. Kyoko vivía con su padre al norte de Jutlandia y Lennon aprovechó las vacaciones para dedicarse a la contemplación hasta que fue descubierto. Se vio obligado a convocar una rueda de prensa junto a Yoko Ono a la que se acabaron colando, entre la prensa acreditada, cuatro estudiantes de 16 años con la intención de entrevistarle para el periódico de su escuela. Llegaron tarde debido al mal tiempo, pero lograron entrar y sentarse un rato junto a la estrella, a la que preguntaron por sus mensajes pacifistas y por la guerra de Vietnam. «Ese mensaje de paz es lo que resultaba importante para nosotros, lo que veníamos a buscar, realmente», recordaba Karsten Hoejen, uno de los cuatro estudiantes de aquel día hace medio siglo. Mientras conversan, alguien, en algún momento, le pregunta al de Liverpool si puede tocar un poco la guitarra y el músico no pone pegas a la interpretación de canciones. «Creo que estaba experimentando el ‘’hygge’' y por eso accedió», explicaba a la agencia AP Bruun Rasmussen, portavoz de la casa de subastas que pondrá a la venta el tesoro el próximo día 28 de septiembre, compuesto por la cinta, 23 fotos y un ejemplar del periódico de la escuela donde acabó apareciendo la entrevista. Con el paso del tiempo, los cuatro autores ya no tan jóvenes de la grabación se dieron cuenta de su valor y guardaron todo el material en una caja fuerte debido a su rareza. Como aseguran desde la casa de subastas, «cuando lo escuchas, te das cuenta de que estaban hablando desde el corazón, no con la puesta en escena de una rueda de prensa real». Échenle la culpa al «hygge».