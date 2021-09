“Cardo”: los excesos de la España a la que no dejan madrugar

Más grande que cualquier premio y más dulce que cualquier elogio físico, en audiencias, suscriptores o ingresos, se entiende en el acerbo común que es lograr epatar. El palabro, que nos llegó en el siglo XIX por influencia francesa, primero hacia referencia al acto de nivelar la mesa coja, y luego se hizo metonimia de la sorpresa, la catarsis y, en general, todo para lo que nació la ficción. «Cardo», la nueva serie de Atresmedia que se presentó ayer en el Festival de San Sebastián, es una producción valiente, que no se conforma con el resultado y que, ante la posibilidad de empatar, prefiere, lo han adivinado, epatar.

La nueva producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ahora desde labores ejecutivas, es en realidad un proyecto tan ambicioso como primario, que bebe de la autoficción para llegar a la autoparodia y cuyas creadoras, Ana Rujas —también protagonista— y Claudia Costafreda, han concebido como un retrato generacional de los jóvenes rotos por dos crisis económicas y un «pandemiazo». Rujas, a la que la cámara sigue constantemente solo para interrumpir su retrato por los distintos mensajes de texto y privados de Instagram que va abriendo, es un proyecto de actriz, también de fracaso, que una noche cualquiera lleva sus excesos hasta el límite y acaba complicándose la existencia. Sin madrugar siquiera, la serie la sigue en su intento de enmienda a la totalidad de una existencia vacía, junto a unas amigas a las que les importa bien poco, y mientras asistimos impasibles a decisión estúpida tras decisión estúpida.

GRAFCAV8798. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2021.- Las creadoras de la serie, Ana Rujas (d), y Claudia Costafreda (i), posan este viernes en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián donde presentan su trabajo "Cardo". EFE/Juan Herrero. FOTO: Juan Herrero EFE

Un «Cardobús» y un debut

La serie, de corte «underground» y que a veces quiere ser «Girls» y a veces «Euphoria», se presentó en la jornada de ayer en el Festival de San Sebastián, aprovechando la jornada dedicada al contenido seriado (Dios nos libre de decir «televisión» en una cita así) y con todo el elenco llegando al País Vasco en el «Cardobús» que se ha elegido para promocionar la serie.

Después de proyectar los tres primeros episodios de un total de seis, que verán la luz en AtresPlayer Premium previsiblemente, este mismo otoño, Rujas atendía a la prensa: «Queríamos hacer algo muy honesto y estoy orgullosa del resultado, de cómo eso queda después en la serie». Costafreda, co-creadora y directora en lo artesanal del nuevo proyecto, agradecía contar su propio relato junto a las mentes de «Veneno» o «Paquita Salas»: «Hemos tenido la oportunidad de crear esta serie y, poder tener voz, en un medio así, es como hacerse como un megáfono. Hemos tenido verdad absoluta y nadie ha puesto ningún ‘’pero’' a nada. No solo hemos tenido libertad, si no que los Javis nos han entendido y nos han acompañado y aportado mucho. Eso es maravilloso porque eso no se ve casi nada en la industria hoy en día».

Calvo y Ambrossi, que decidieron ceder los micros a la parte industrial de Atresmedia, dieron con la idea de Rujas y Costafreda a través del teatro más alternativo: «Un día me llamaron (los Javis) para comer y lo que me querían contar era un proyecto de dos creadoras fabulosas. La idea les había fascinado y yo me enamoré desde el principio de ‘’Cardo’'. Aunque es muy diferente a todo lo que hemos hecho, encaja en nuestra línea de contenidos distintos, novedosos y de talentos nuevos a descubrir por la audiencia», explicó emocionado José Antonio Antón, Director adjunto de contenidos de Atresmedia.

Al final de los casi noventa minutos reglamentarios que hemos podido ver de «Cardo», el epatar se vuelve sensiblemente generacional y, aunque se agradece la presencia y debut en la interpretación de rostros como Diego Ibáñez, vocalista de los siempre valientes Carolina Durante, la distancia con los problemas de la María a la que da vida Rujas pueden hacernos empatar con su miseria o revolvernos hasta la mismísima victoria. Queda claro, eso sí que Rujas y Costafreda han llegado para ser titulares.