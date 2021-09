Johnny Depp, Premio Donostia en San Sebastián: “Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación”

No damos ninguna noticia al contar que la cultura ha sido siempre el campo de batalla definitivo de la moribunda posmodernidad. Tampoco si explicamos que la guerra es ideológica y que cada evento cultural tiene su correspondiente polarización por bandos. La noticia, quizá, esté en que haya quien intente sobreponerse al bien y al mal huyendo del contexto. Cada cual con su valentía (o su cobardía, dependiendo de a quién pregunten). Así al menos lo intentó el Festival de San Sebastián, que otorga en la jornada de hoy su máximo reconocimiento honorífico al actor Johnny Depp: el Premio Donostia a toda su carrera.

Como la noticia se conocía desde hace mes y medio, protestas de personalidades y colectivos feministas a través, Depp decidió liberar carga de trabajo a la atareada prensa que cubre el certamen y no se presentó a la tradicional sesión matutina de fotos que organiza el Zinemaldia. El actor, posiblemente el peor embajador de su propio trabajo, llegó a San Sebastián de madrugada, según ha podido saber este periódico. Fuera del Hotel María Cristina, paseo de la fama de las celebridades durante la semana y mitad que dura el festival, decenas de fans esperaban ajenos a cualquier “cancelación” del intérprete: “Llevo esperando unas cuatro horas, y todavía me quedan al menos otras cuatro”, contaba uno de los deseosos de foto con la estrella, en un sofá dentro de la recepción del hotel, a LA RAZÓN.

En la playa de la Concha se podía leer esta mañana un mensaje meridiano de los fans del actor: "We are with you, Johnny" ("Estamos contigo, Johnny" - AP Photo/Alvaro Barrientos FOTO: Alvaro Barrientos AP

A vueltas con la cancelación

Depp, que colgó las rastas de Jack Sparrow hace rato pero todavía es pirata en su andar, entró en la estancia reservada para las ruedas de prensa –no concedió entrevistas a ningún medio- envuelto en aplausos y dispuesto a dejar las críticas de lado para empezar a hablar de cine. O no tanto: “¿Cuál era la pregunta?” bromeaba el actor después de que un lío con las traducciones tirara por la borda los primeros cinco minutos del encuentro con la prensa. Después, habló de sus inicios, en “Pesadilla en Elm Street”, o de su primer contacto con la interpretación: “Tuve mucha suerte de dar con ese papel. Mi formación, sin embargo, partió del cine mudo, con Buster Keaton o Charles Chaplin. Creo que son los mejores actores que he visto”, añadió.

Como un Michel Espagne trasnochado y taimado respondiendo al Pierre Bourdieau de la cultura de la cancelación, cuando los filósofos hablaban de la hegemonía cultural, la falsa humildad y las jerarquías dentro de la intelectualidad, Depp dio una lección de sobriedad –o de “sobedad”, de sobado, si se quiere- y apenas se inmutó ante la avalancha de preguntas sobre la maldita cancelación: “Es complejo. Muy complejo. Es una situación que veo como evento en la historia que durara lo que dure, pero tiene muchos puntos de vista. ¿Me siento seguro ante esa exposición? Sí, ahora. Cuando miras de frente a algo tan complicado, que tiene tantos ángulos, lo primero es preguntarse “¿qué?”. Entonces, creo que los movimientos que han ido surgiendo, seguro que con la mejor intención, se han ido de madre. Nadie está a salvo de nada y nadie lo estará porque estás a una frase, a una sola de perder pie”, opinó ciertamente reflexivo, antes de que la organización del festival interceptara una pregunta sobre la queja de CIMA, que calificó como “inoportuno” el momento del Premio Donostia.

Y siguió: “Y no solo los actores, o los hombres. Si no todo el mundo. No sabemos qué demonios se le pasa a la gente por la cabeza, pero estar armado con la verdad es todo lo que necesitas. No importa si un juicio mediático concreto ha dicho otra cosa o se ha tomado una licencia artística innecesaria. Donde haya una injustica, seas tú o alguien a quien amas o creas, no te rindas. No lo dejes estar. Porque esa persona te va a necesitar”, remató, antes de que un periodista portugués le preguntara qué consejo le daría al Johnny Depp que estaba empezando: “No empieces”, dijo irónico.