“Blue Moon”: dame veneno que quiero morir

¿Para qué demonios sirve un festival de cine?

Según el relato bíblico, ese que a lo largo de la historia ha encontrado más anunciantes que lectores, lo que cargó Jesucristo en su vía crucis era el travesaño, y no la cruz entera. Algo parecido ocurre con los festivales de cine, en los que los opinólogos suelen quedar sepultados por un torrente de películas que es imposible abarcar desde lo humano. Por eso, cuando una película como «Blue Moon» (Alina Grigore, 2021) gana la Concha de Oro en San Sebastián, nos queda el recuerdo de la cruz, de las críticas sesudas, pero nunca el del tablón horizontal, el de la misma consciencia colectiva en la que se enmarcan las películas. Después de revisar el filme rumano, gracias a su amable equipo de prensa, lo cierto es que el calado de la película —en un festival que todavía se ha celebrado en pandemia— gana muchos matices. No, no se trata de un cambio de parecer repentino y todavía obras como la danesa «As In Heaven» o «El buen patrón» de Fernando León de Aranoa se sienten superiores, si no que la decisión del jurado se vuelve lógica.

Dea Kulumbegashvili, presidenta del jurado y premio el año pasado con su ópera prima, hizo lo más valiente —que no arriesgado— e hizo del palmarés una marca de clase. No hay que irse al análisis material o al marxismo que implica la palabra, si no a la mera separación de estratos que existe en ese cine que nos devuelve la mirada tras la explosión del virus. Más sencillo: hay quienes pueden hacer cine con más facilidad que otros. Levantar una película en Dinamarca, por onírica y sentida que sea, es infinitamente más fácil que hacerlo en Rumanía, con un proyecto sobre los límites de la violación o el círculo infinito de la violencia familiar. ¿Es un pecado sentir más cerca un cine que otro? ¿No habíamos superado el debate de la objetividad en el séptimo arte desde su misma concepción? Por eso, en un mundo en el que el cómo cada vez importa más que el qué, y cuando las grandes citas del cine están dominadas por empresas que cotizan en bolsa, la última pregunta es la más importante: ¿Para qué demonios sirve un festival de cine? Y sirva como personalización, para hablar de esas empresas que llaman «contenido» a las películas y también para personalidades como la de Kulumbegashvili que, a falta de una expresión mejor, se ha vuelto a dar el premio a la Mejor Película «a sí misma».

Si la marca de clase es polémica en sí misma, entrar en la de género da para una guerra a campo abierto. Llorar por encontrar solo un hombre en el palmarés es no tener memoria, pero negar que la revolución está llena de mujeres privilegiadas y pijas no debería ser Vía Dolorosa para nadie. Los demonios, que explican San Sebastián y cualquier otro festival moderno, son tentadores, pero al final solo el tiempo nos hará dar con la Verónica.