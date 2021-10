¿Quién es Carnage? Todo lo que necesitas saber antes de ver “Venom: habrá matanza”

Cine

Desde que supimos que habría secuela de “Venom” (2018), los aficionados al cómic de todo el mundo empezaron a imaginar los escenarios en los que el intrépido periodista Eddie Brock se vería envuelto. Después de la primera película, en la que el carismático simbionte conseguía sobrevivir dentro del protagonista, para enfado del personaje de Michelle Williams, y la secuencia post-créditos en la que Woody Harrelson quedaba confirmado como Cletus Kasady, todo parecía despejarse. El actor estadounidense, famoso por sus papeles en “True Detective” o “Asesinos natos” fue el elegido por Sony Pictures y Marvel Studios para dar vida a Carnage, o como se le conoce en la traducción española, Matanza.

No es que no haya habido bromas al respecto, y desde que se supo que la traducción del original “Venom: Let There Be Carnage” sería un castizo “Venom: habrá matanza”, Internet estalló con comentarios jocosos. Lo cierto es que Matanza, Carnage, o Cletus Kasady esconden, en la secuela de la película, la misma identidad y se funden (o no del todo) en el mismo. Curiosamente, y ahora que parece que Sony, Disney y Marvel han trazado una línea de acción clara respecto a su universo cinematográfico compartido, cabe destacar que Carnage nació, como no podía ser de otra manera, en los cómics de Spider-Man. Concretamente en la edición número 344, del año 1991. Explícitamente noventero, los rasgos de Matanza son los de un simbionte más desarrollado y más violento que Venom, pero por ello también más inestable y difícil de controlar por parte del receptor, como en “Venom: habrá matanza” es el asesino en serie al que da vida Harrelson.

Peter Parker en el punto de mira

Si bien la secuela de “Venom” estuvo en el aire durante la rotura de las negociaciones entre Disney y Sony, lo cierto es que los espectadores que acudan a “Venom: habrá matanza” se encontrarán con una película llena de acción, lenguaje adulto y tramas rápidas que se cierran sobre sí mismas. Eso incluye todo lo relativo al Universo Cinematográfico Marvel, que se deja sentir en una decena de referencias extendidas por todo el metraje, que apenas supera los noventa minutos. Así, el personaje creado por David Michelinie, Mark Bagley y Erik Larsen, y que incluso tuvo su propia línea de cómics a partir del año 2015, encuentra por fin una materialización cinematográfica a la altura después de la intentona de Sam Raimi y esa Spider-Man 4 que nunca llegaremos a ver.

Una de las curiosidades clave a la hora de analizar a Carnage (Matanza), va de la mano de la misma creación del personaje. En plena ebullición de Image Comics, la escisión de los grandes estudios de cómic americanos (Marvel y DC), con temáticas más adultas (y también más pueriles y exageradas), los responsables del cómic de Venom se plantearon matar a Eddie Brock en las historietas y hacer que su simbionte continuara campando a sus anchas. La popularidad de Venom, ciertamente un anti-héroe más que un villano puro y duro, y las ventas de sus números o especiales de Spider-Man protagonizados, evitaron el destino fatal para el periodista, y Matanza surgió como la oportunidad (sangrienta) para seguir desarrollando las historias del alienígena. Andy Serkis (”El señor de los anillos”, “El planeta de los simios”) en “Venom: habrá matanza”, nos regala un nuevo origen, quizá más romántico, pero que pega a las mil maravillas con el alocado guion de su nueva película, que se estrena en los cines españoles el próximo viernes 15 de octubre.