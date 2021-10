Itziar Castro: “Lorca tenía una sensibilidad inigualable sobre lo femenino”

Literatura

A pesar de debutar hace casi dos décadas en la interpretación, el rostro de Itziar Castro (Barcelona, 1977) se ha hecho común en las pantallas españolas en el último lustro. La actriz, que ha participado en películas como «Blancanieves» o «Pieles» y apareció también en la «Rifkin’s Festival» de Woody Allen, salió del armario de la literatura recientemente. Convencida por Elvira Sastre para leer poesía en la intimidad de su hogar durante el confinamiento, se lanzó tras la pandemia a la publicación de su propio poemario: «Con el corazón por delante» (Planeta) es una «biografía vital en forma de poesía», según lo define ella misma por teléfono.

Así pues, se entiende que en el descanso que le permite su apretada agenda, entre el Festival de Cine de Gáldar –a donde se ha desplazado para entregar un premio– y el rodaje del primer musical en español de Netflix, Castro recomiende a un poeta, aunque en su vertiente narrativa: «La casa de Bernarda Alba», de Federico García Lorca y publicado en 1945.

–¿Por qué este libro?

–Aunque sea un texto escrito por uno de los más grandes, un gran autor de teatro y poesía que además era hombre, creo que hay en él una sensibilidad inigualable sobre lo femenino y su propio universo en sociedad. Me parece un ejercicio magistral porque explica perfectamente una época y un tiempo en el que, aunque no haya hombres en el libro, su mera ausencia les hace estar. Por desgracia, ese tipo de relaciones familiares, personales y sociales no pasa de moda, y todavía podemos encontrar resonancias de ello en nuestros días. Sigue siendo tan actual como cuando se publicó. Sigue habiendo muchas Bernarda Alba, porque pensamos que hemos evolucionado, pero quizá no tanto.

–¿A quién se lo recomendaría?

–A todo el mundo. Incluso a aquellos que se lo hayan leído ya. A mí me ha ocurrido, porque lo he vuelto a leer hace cosa de un mes, que he descubierto cosas que no sabía que estaban ahí, y ambivalencias y otras capas que me parecen muy interesante repasar una vez más. Me sigue interpelando, sigue estando vigente. Es una historia de errores para no volver a cometer errores.

–¿Diría que es su García Lorca de cabecera?

–Poner un libro por encima de otro me parecería un sacrilegio, porque de él me gusta todo. Yo he tenido la suerte de sentarme en la casa en la que vivió y sentir sus obras, leerlas e interpretarlas. Y siempre ha sido un regalo. Lorca es uno de esos autores que, de continuar vivo, seguiría regalándonos clásicos como quien publica «tweets», con una calidad al alcance de muy pocos en las letras españolas.