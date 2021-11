La poética del azar según Hamaguchi

Excesivamente dialogada, íntimamente narrada, virtuosamente hilada, poéticamente hecha. Si en algo se apoya la última pieza de orfebrería audiovisual del excepcional Ryûsuke Hamaguchi es en la deriva impredecible y alumbradora del destino: “La vida está invadida por el azar, pero nosotros sin embargo tendemos a vivir de una manera rutinaria y lo dejamos escapar. Si por ejemplo hay una persona que quiere hacer algo en su vida y no sabe muy bien cómo porque no se atreve yo creo que debe dejarse llevar por el destino, seguir sus señales para salir de esa espiral de inseguridad y parálisis continua a la que muchas veces nos aboca el miedo al fracaso”, reconocía a este periódico el cineasta japonés durante su participación en el Festival de San Sebastián.

Fusako Urabe y Aoba Kawai en "La ruleta de la fortuna y la fantasía" FOTO: Imdb Imdb

Tres relatos pequeños, íntimos, cotidianos, atravesados por títulos episódicos que advierten con antelación de la matriz de cada uno de ellos (Episodio 1: Magia (o algo menos reconfortante), Episodio 2: Una Puerta abierta de par en par y Episodio 3: Una vez más) construyen el esqueleto argumental de “La ruleta de la fortuna y la fantasía”, cinta secundada por el galardón del Gran Premio del Jurado obtenido en la Berlinale: una historia de seducción y venganza entre una alumna y su profesor de literatura, un hermosísimo reencuentro amistoso fallido y fingido entre dos completas desconocidas y una radiografía silenciosa sobre las sombras difuminadas de los amores pasados en forma de triángulo sentimental.

Irredento admirador de Tarantino y estudioso confeso de Rohmer, antes de que nos de tiempo a mentar “El rayo verde” o “Cuento de primavera” para orientar referencias, el cineasta confiesa su gran fuente de inspiración: “Lo cierto es que esta película está fuertemente inspirada en Eric Rohmer. Lo que hace él en sus obras es básicamente diseccionar las relaciones entre hombres y mujeres, pero hay algo importante: Rohmer es francés y yo, japonés. Nuestras culturas son muy diferentes y eso se traduce en un tratamiento distinto de la intimidad y de todo lo que tiene que ver con el terreno sexual”, apunta en dirección a la capacidad de una de las protagonistas (la alumna) para seducir sin tocar en una escena tan quebradiza como excitante en donde la mujer comienza a leerle al maestro y escritor en voz alta pequeños pasajes eróticos de su novela recientemente publicada. “Nos tocábamos a través de la conversación”, señalará la joven en un momento dado.

Asimismo, el hecho de que su cine se manifieste cadencioso y pausado en tiempos de voracidad consumista de lo audiovisual, lejos de asumirlo como una rebelión o una suerte de actitud contestaria frente a las imposiciones de la industria, lo interpreta como una consecuencia de su libertad creadora: “La dilatación y el reposo en mi cine no son una crítica a las grandes superproducciones contemporáneas, sino que creo el tipo de películas que necesito hacer. Me siento bien haciendo lo mío. Con independencia de que al público le guste o no lo hago, procuro dar prioridad a mis ganas antes que a mi bolsillo”, sentencia.

Su vitola de cineasta de moda de los festivales no ha conseguido por el momento reducir su humildad y saberse buen director de mujeres no le abruma demasiado: “La verdad es que no suelo reparar mucho en las películas contemporáneas, pero estoy convencido de no ser el único director masculino capaz de leer de una forma íntima y delicada la psicología de la mujer. Hay otros cineastas que contemplan esta visión de la mujer y de sus anhelos, aunque debo reconocer que son pocos los que lo hacen de forma sincera”. En este momento el cuerpo le pide hacer documentales y rodar una segunda parte de esta cinta: “Tengo recopiladas algunas historias más cortas y me gustaría materializarlas“. Solo queda esperar que ocurra pronto. O cuando el azar decida.