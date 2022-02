La curiosa historia de “Tom y Jerry”

No hay muchas series de dibujos animados que sean más antiguas o duraderas que Tom y Jerry. Desde principios de la década de 1940, un gato gris llamado Tom y un ratón marrón llamado Jerry han luchado entre sí casi hasta la muerte millones de veces. Fueron creados por William Hanna y Joseph Barbera para la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Y gracias al dúo, el estudio de Hanna-Barbera ganó un total de siete premios Oscar al Mejor Cortometraje de Animación, más que cualquier otra serie animada basada en personajes de ficción. La serie también ha sido nombrada como uno de los “Mejores programas de televisión de todos los tiempos” por la revista “TIME”, en el año 2000. Tom y Jerry también ocuparon el puesto 66, en el “Top 100 Programas de televisión animados” del portal IGN, en enero de 2009.

Jasper y Jinx

Jasper y Jinx en una escena de sus primeros cortometrajes FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Tom” y “Jerry” eran dos de los nombres estadounidenses más típicos de mediados del siglo XX. En otras palabras, eran perfectos para un gato y un ratón de dibujos animados estilísticamente simples. Pero a los creadores William Hanna y Joseph Barbera no se les ocurrieron esos nombres. Lo cierto es que la primera caricatura de Tom y Jerry, “Puss Gets the Boot” (1940), es en realidad una caricatura de “Jasper y Jinx”. Jasper era el nombre del gato y Jinx el del ratón. Aunque ni a los propios creadores les terminaban de encajar esos nombres, y buscando ideas entre los miembros de su equipo, eligieron la sugerencia del animador John Carr, que era Tom y Jerry.

Aunque Carr no inventó la unión de esos dos nombres, ya que “Tom y Jerry” fue una frase que llevaba escuchándose en el idioma inglés desde hacía más de un siglo. En 1821, el escritor británico Pierce Egan escribió “Life in London”, la historias de un par de “rufianes” llamados Tom y Jerry. El libro tuvo tanto éxito que inspiró una obra de teatro y un cóctel de ponche de huevo.

El personaje eliminado

Escena de Tom y Jerry donde aparece "Mammy Two Shoes" FOTO: La Razón (Custom Credit)

A finales del siglo XIX y principios del XX, los hoy terribles estereotipos de los personajes afroamericanos eran comunes en la cultura popular. Residuos de la era de la esclavitud que incluían cosas como el “blackface”, un tipo de maquillaje teatral empleado para representar a una persona negra, con el que se burlaban de los afroamericanos, o el arquetipo de la conocida como “mamita”, una mujer afroamericana mayor y corpulenta, que trabaja como cocinera, empleada doméstica o sirvienta. Tales normas culturales persistieron hasta bien entrada la década de 1940 y 1950. Y, lamentablemente, las caricaturas de Tom y Jerry de esa época presentaban un personaje de estas características, apodado “Mammy Two Shoes”. La mujer, que trabajaba en la casa de Tom y Jerry, aparecía para gritarle a Tom cuando lo sorprendía haciendo algo malo. “Mammy Two Shoes” apareció en el primer corto de Tom y Jerry y en dieciocho más. Afortunadamente, se retiró después de la caricatura de 1952, “Push-Button Kitty”. No obstante, cualquiera que haya visto dibujos animados de Tom y Jerry en la televisión probablemente nunca haya visto a “Mammy Two Shoes”. Esto es debido a que, a medida que avanzaba el tiempo y la presencia de personajes como “Mammy Two Shoes” se analizaba como obsoleta y racista, el personaje se eliminó de las copias que se mostraban en la televisión.

El fracaso de 1992

Película de Tom y Jerry del año 2020 FOTO: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Mientras que los primeros cortos de animación protagonizados por Tom y Jerry se proyectaron en los cines, antes de que se iniciaran las películas como realiza hoy en día Pixar con sus cortos. El gato y el ratón protagonizaron su propia película, que combinaba acción en vivo y animación por computadora, en diciembre de 2020. Sin embargo, esa película no es la primera aventura en la gran pantalla para el clásico dúo. En 1992, “Tom and Jerry: La película” llegó a los cines, y fue un fracaso comercial y de crítica tan grande que rápidamente se desvaneció de la memoria colectiva. El fracaso pudo deberse al erróneo cambio de roles que sufrieron los personajes. Las caricaturas originales fueron alimentadas por la rivalidad silenciosa y violenta de Tom y Jerry, mientras que la película hizo de la pareja, como dijo la revista “Variety”, un “amigos cantando, bailando y luchando juntos contra el mundo”. Sea por la razón que fuese, el largometraje recaudó solo 3.5 millones de dólares durante su breve estancia en los cines.

Sus influencias

Imagen del dibujo del correcaminos

Tom y Jerry son pioneros de la cultura pop, uno de los primeros dúos de dibujos animados que se involucraron en una guerra cruel y constante, una fórmula infinitamente repetible que de alguna manera nunca pasó de moda. Tanto es así que influyeron a muchos otros, tales como “El Coyote y el Correcaminos”, “Silvestre y Piolín” o “Rasca y Pica” (el disparatadamente violento programa sobre un gato y un ratón que puede verse en Los Simpson).

Galardones

Estatuilla de los Oscars. Foto: Ap

A menudo se piensa que los dibujos animados son un entretenimiento exclusivo para los niños. Sin embargo, las aventuras de este dúo animal comenzaron en 1940, mucho antes de la llegada de la televisión, y se mostraban en las salas de cine. Eso hizo que los cortos de Tom y Jerry pudieran ser nominados para los Premios de la Academia en la categoría de “Mejor Cortometraje de Animación”. Entre 1940 y 1954, trece cortos de Tom y Jerry, incluido “Puss Gets the Boot”, recibieron nominaciones al Oscar, de los cuales siete se alzaron con la estatuilla. De las muchas franquicias de dibujos animados nadie ha recibido más premios que Tom y Jerry.

Los múltiples spin-offs

Imagen de la cabecera de la serie "Tom y Jerry Kids Show" FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tom y Jerry fue una de las primeras marcas de dibujos animados y varios estudios produjeron cortos en los que el gato y el ratón se peleaban entre sí desde 1940 hasta 1967. No obstante, Tom y Jerry nunca se fueron realmente, se creó una biblioteca de casi 200 programas para televisión, y estos episodios se han repetido innumerables veces desde entonces. Esos episodios, que podíamos encontrar constantemente en la televisión, mantuvieron a Tom y Jerry en la conciencia colectiva, creando la necesidad de nuevo material. De esa necesidad surgió, en septiembre de 1975, “The New Tom and Jerry Show”, el primer programa de Tom y Jerry hecho específicamente para la televisión. Su principal diferencia con los míticos cortometrajes era que Tom y Jerry no se perseguían por una casa todo el día, sino que eran amigos que viajaban por el mundo y practicaban deportes, navegaban con piratas o resolvían misterios. Ese programa duró tan solo 16 episodios, aproximadamente una cuarta parte de la serie “Tom & Jerry Kids Show” emitida por “Fox Kids” de principios de los 90. Por último, sacando provecho de la moda de infantilizar personajes de dibujos animados conocidos, el simpático dúo tuvo su propia serie para niños pequeños. Y, aunque el argumento seguía los cánones originales de intentar matarse entre sí, en esta ocasión lo hacían de una manera no tan violenta como lo harían en sus versiones adultas.