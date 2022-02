Cate Blanchett: “Conozco a Almodóvar desde hace más de 20 años y llevábamos mucho tiempo queriendo trabajar juntos”

Frente al conglomerado de azulejos con estampida en acuarela de toros bravos incluida, al más puro estilo almodovariano, que preside la onceava planta del futurista edificio del Palau de les Arts de Valencia, ha recibido Cate Blanchett a los periodistas que esta mañana durante la rueda de prensa concedida en el contexto de la 36ª edición de los Goya aguardaban impacientes la llegada de la actriz australiana. “No hace falta que la presente”, declaró el presidente de la Academia, Mariano Barroso, a sabiendas de que el nivel de popularidad de la intérprete es lo suficientemente prestigioso como para obviar adornos innecesarios a la hora de introducir su presencia.

Cuando me comunicaron que me iban a dar el Goya Internacional me quedé sin palabras Cate Blanchett

Enfundada en un elegante traje rosa perlado, la protagonista de “Carol” se ha mostrado infinitamente agradecida por el reconocimiento de la Academia: “Cuando me comunicaron que me iban a dar el primer Goya Internacional, siendo además la primera vez que se entrega, me quedé sin palabras. En líneas generales, ya no solo la obra concreta de Almodóvar, el cine español, el cine en castellano, siempre ha sido una influencia fundamental. Acabo de trabajar con Guillermo del Toro y también en un proyecto para Alfonso Cuarón” y ha resaltado la estrecha relación que le une con Pedro Almodóvar, cineasta con el que se encuentra estrechamente vinculada gracias a su próxima participación en “Manual para mujeres de la limpieza”, primera película basada en la novela de Lucía Berlín que el manchego dirigirá por primera vez en inglés y que contará con la actriz como protagonista y como productora de la misma.

El cine español siempre ha sido una influencia fundamental para mí Cate Blanchett

“Conozco a Pedro desde hace más de veinte años y llevábamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de participar en un proyecto de forma conjunta y de repente encontramos este proyecto, que es una auténtica delicia. Pero es que además de eso, es un trabajo que nos apasiona a los dos y cuando estos dos elementos se unen, consigue generarse una sinergia que no es nada habitual y que conviene aprovechar. Trabajar con Pedro supone no solo trabajar con la persona, sino con la cultura que representa”, afirmó entusiasmada. Se trata de la primera vez en la historia de los premios que se otorga este galardón de categoría nueva a una intérprete extranjera con el objetivo de “reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo” y ya de paso, imprimir un carácter más internacional a unos premios con sello nacional.

*Noticia en proceso de ampliación