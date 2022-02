Andrés Lima: “Ahora tenemos la violencia desde muy temprana edad de manera muy peligrosa”

Andrés Lima (Madrid, 1961) es uno de los actuales baluartes del teatro español como actor y director teatral. Las piezas que dirige invitan a tratar de profundizar y reflexionar sobre el ser humano, sin dejar por ello de ser obras entretenidas y de éxito. Acaba de terminar “Prostitución”, pero “Principiantes”, “Shock 1″ y “Shock 2″, siguen de gira. Lima recomienda la lectura de “Asesinos SL”, de Jack London.

-¿Cuándo lo leyó?

-Hace mucho tiempo y no sé cómo llega a mis manos, seguramente porque soy bastante fan de la literatura que parte de la época victoriana y luego estadounidense, Jack London, Conrad, Stevenson, Allan Poe…

-Tenía varios libros posibles, ¿por qué este?

-Me gusta mucho, pero lo pondría en el mismo escalafón que “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, ambos conjugan varios elementos, una tensión literaria, es decir, los devoras por la pura acción y lo entretenidos que son, y al mismo tiempo hay una reflexión profunda.

-¿Qué destaca de él?

-El debate sobre el bien y el mal que London desdobla en dos personajes. Uno, el jefe de una organización criminal que asesina a gente por encargo, por razones éticas, políticas o filosóficas, que confronta con el jefe de policía. Discuten es si una persona merece ser asesinada. Un juego entre psicológico, filosófico y dialéctico sobre la legitimidad de la pena de muerte, sea por la justicia oficial o por un grupo terrorista.

-¿Late un trasfondo ético sobre la utilidad de la violencia?

-Exactamente, sobre la organización de seres humanos en torno a la violencia, contrario a la justicia. En cuanto entras en lo personal entiendes que el mal, hacer daño, provocar violencia es plural, no solo asesinas a ese señor, tiene hijos, mujer…estás extendiendo una ola de violencia injustificada. Hay un discurso ético tremendo, no existe el bien y el mal, existe la bondad y la maldad y residen en nosotros.

-¿Le ha inspirado para el teatro?

-Sí, me gusta el teatro popular que no renuncia de la profundidad de los temas, que no son conferencias sesudas sino espectáculos entretenidos y estos dos libros son ejemplo, siendo amenos, te pueden llevar a reflexionar hasta cambiar tus posiciones morales, éticas y políticas sobre este asunto.

-¿A quién lo recomendaría?

-Leer ambos en los institutos, sobre todo en bachillerato. Pueden incitar al debate sobre la violencia juvenil. El ser humano es cada vez más violento y los adolescentes lo saben bien. Ahora la violencia la tenemos en las venas desde muy temprana edad de manera muy peligrosa y creo que hay que reflexionar mucho para ver qué mundo estamos construyendo.