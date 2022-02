Crítica de “Super...¿Quién?”: Oh lá lá, soy un héroe ★★☆☆☆

Como ya hiciera la saga «Scary Movie», que se cachondeaban de las películas adscritas al género del terror más míticas (hasta en España se realizó una con los mismos planteamientos, solo que los motivos del choteo eran títulos como «El orfanato», «Volver» o «Los otros»), he aquí al francés Philippe Lacheau, que protagoniza, ha co escrito y dirige esta disparatadísima comedia que parodia igualmente los filmes de superhéroes «made in» Marvel y DC. El alelado Cedric (omnisciente Lacheau) intenta ganarse la vida como intérprete, pero ni a tiros consigue nada potable, a no ser un anuncio sobre preservativos tamaño XS... Para colmo, no tiene un euro y su novia le ha dejado, de ahí que el padre del chico le pida que siente de una vez la cabeza. Pero un día llega de rebote el milagro: encarnará al Batman galo en una producción que imita a las estadounidenses. Sin embargo, y tras sufrir un accidente de coche con el traje del personaje puesto, Cedric pierde la memoria y cree que realmente es un justiciero implacable. El asunto se embarulla mucho para que comience el desfile de gags, algunos espesitos (el del sacerdote y la muñeca hinchable), otros con poca gracia, algunos mejores, los guiños a «Spiderman», «X-Men» y otras análogas, así como las críticas a la propia industria cinematográfrica (lo mejor del filme). Vamos, que Lacheau, más que de Hombre Murciélago, lo que hace es el indio, y bastante bien.

Lo mejor: las escenas de acción, con el personal repartiendo leña, están muy bien trabajadas

Lo peor: algunos gags, como el de un Notre Dame incendiado, puede hacer poca gracia