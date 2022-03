“Malnazidos”: y los zombis unieron a rojos y fachas

El mito es viejo, casi tan viejo como la propia disputa. Y basta la bala de un ejemplo para desmentirlo: el último filme español sobre la Guerra Civil que ganó el Goya a Mejor Película data de 2010. Fue la incontestable «Pa Negre» de Agustí Villaronga, que además es la única con esa temática que lo ha conseguido en este siglo. Así el dato, el análisis no da lugar a equívoco: no, en España no se hacen tantas películas sobre la Guerra Civil. Quizá por el trauma colectivo, quizá por lo abierto de la zanja, la industria española nunca se ha atrevido a nadar en el pantano fratricida, y menos aún desde el género fantástico en el que alemanes, noruegos o daneses nos llevan décadas de ventaja. Los «zombis nazis» son ya una categoría propia, incluso, en citas cinéfilas de renombre y cada año nos llegan importaciones, por ejemplo, al Festival de Sitges. Allí se presentó originalmente «Malnazidos», la nueva película dirigida por Alberto de Toro y Javier Ruiz Caldera que se estrena hoy y, virus maldito mediante, se había quedado en un cajón desde hace dos años.

En ella seguimos a Jan Lozano (Miki Esparbé), capitán de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en una misión casi suicida: la conmutación de su pena de cárcel por agredir a un alto cargo a cambio de entregar un mensaje cruzando las líneas enemigas para encontrarse con los alemanes que ayudaron a Franco. En su camino, además de un experimento químico de los nazis que revive a los muertos, se encontrará con un pelotón del Bando Republicano del que Matacuras (Aura Garrido) o Mecha (Álvaro Cervantes) se convertirán en convenientes aliados frente a lo paranormal.

Aura Garrido y Miki Esparbé en "Malnazidos"

Miedo a lo desconocido

«Es curioso, porque cuando se vio en Sitges la gente hacía muchas analogías con la pandemia. Y ahora, en este contexto, todo se va hacia la guerra», comenta Esparbé sobre una película con mensaje antibelicista que, sin embargo, se estrena en pleno estallido del horror en Europa. Y sigue: «Tampoco creo que tengamos que irnos a lecturas realistas. Es una comedia. Y es fantástico, pero es interesante ver cómo cada uno saca algo distinto al estar hecha de tantos elementos. Si tuviera que decir que va sobre algo en concreto, diría que va sobre el miedo a lo desconocido». A su lado, un Luis Callejo que hace de sargento republicano le da la réplica: «Esto es lo más parecido que haré nunca a una película de Indiana Jones. Me lo he pasado como nunca», bromea antes de que María Botto, aquí monja armada y diestra, explique sus motivos para subirse al carro del proyecto: «Me hacía especial ilusión que, por fin, en España hiciéramos una película mezclando la historia y el género. Es algo muy común en Europa que, creo, aquí tiene más mérito porque la hemos hecho con muy poco presupuesto. Quizá no debería contarlo, pero hay momentos del rodaje en los que me decían «por favor, aquí no dispares», solo para ahorrarnos algunos cartuchos de fogueo. Y sin embargo, viendo la película, no tiene nada que envidiar al género fantástico que se hace fuera y que tanto gusta».

No hay que hacer lecturas realistas. Es fantasía y es comedia Miki Esparbé

«Malnazidos», que adapta el cómic de culto «Noche de Difuntos del 38», usa los resortes del subgénero histórico propio, pero los versiona con maestría en la idiosincrasia patria gracias al guion de Jaime Marques y Cristian Conti, ciertamente neófitos en esto de la comedia pero que firman un libreto en el que se insulta mejor que nunca en nuestro cine reciente: «Más allá de compartir reparto con gente tan buena, el proyecto me ilusionó por el guion, que me enamoró desde el principio. Es atemporal», opina un Cervantes que comparte lugar de entrevista con Garrido, por primera vez mujer de acción canónica: «Lo que más me gusta de este oficio es aprender, aunque sea a cosas tan lejos de mí como disparar. Ha sido un regalo», añade sobre un estreno que hasta viene acompañado de su propio videojuego.