RTVE desvela los millones de euros que costó el Benidorm Fest

José Manuel Pérez Tornero, presidente de Radio Televisión Española acaba de revelar, en una contestación escrita a una pregunta parlamentaria, el coste del festival Benidorm Fest que concluyó con la elección de Chanel como representante española para Eurovisión 2022 que se celebrará el próximo mayo en Turín. Según lo informado, RTVE gastó más de 3,4 millones de euros en la organización del evento.

El certamen, que se desarrolló en tres galas --dos semifinales y una final-- entre los días 26 y 29 de enero de 2022, costó a la Corporación pública un total de 3.433.506 euros, de los que 2.749.662 euros corresponden a costes externos y 683.844 euros a los recursos internos técnicos y humanos que participan en su producción. Según ha informado el presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de Partido Popular recogida por Europa Press, la Comunidad Valenciana ha otorgado a RTVE “una subvención para financiar parte de los gastos previstos en este presupuesto”, por importe de 968.000 euros.

Tras la polémica que suscitó el sistema de elección del ganador del Benidorm Fest, el diputado del BNG Néstor Rego también ha preguntado por escrito al presidente de RTVE sobre esta cuestión, en evidente referencia a los que opinan que el sistema de votación y jurado fue en detrimento de Tanxuguerias. ”Hoy hay muchos gallegos y gallegas que tienen la percepción legítima y suficientemente motivada de que se actuó con parcialidad en la organización del Benidorm Fest para evitar que una canción en galego, que fue además la favorita del público, fuese la ganadora del certamen, es por ello necesario esclarecer y depurar responsabilidades, si fuera preciso”, sostiene en su escrito el diputado gallego.

Respondiendo a eso, Pérez Tornero contestó que ”RTVE debe garantizar y garantiza siempre una absoluta transparencia en éste y en el resto de procesos que de ella dependen y así ha sido en la celebración del Benidorm Fest. RTVE siempre está a favor de solventar y aclarar todas las dudas y aportar toda la información necesaria”.

“Total Transparencia”

En este sentido, ha indicado que se han facilitado previamente, a través del portal de transparencia, los datos de todas las canciones recibidas y el desglose de las votaciones del jurado profesional, demoscópico y televoto. Además, ha agregado que tanto las bases de participación, normas de votación o nombres de los jurados, fueron anunciados con anterioridad a la gala. ”En el caso de las bases, fueron publicadas incluso antes del inicio del envío de candidaturas y registradas ante notario. Queda por tanto completamente demostrado que en todo momento RTVE actuó con total transparencia”, ha zanjado Pérez Tornero.

Sobre si se realizará una investigación del funcionamiento del sistema de voto telefónico, el presidente de RTVE ha asegurado que “no hubo un problema técnico ni un deficiente funcionamiento del sistema, sino un bloqueo momentáneo, de pocos segundos en cada usuario, debido a la elevada participación del público”. “Se tomaron medidas en ese momento, ampliando el tiempo de votación, por lo que no consideramos que sea necesaria una investigación al respecto”, ha subrayado.

Según el presidente, no está prevista la realización de ninguna auditoría sobre el cumplimiento de las bases del concurso. “Consideramos que se cumplieron las bases del concurso por parte del conjunto de los concursantes”, ha apostillado. Ha defendido así que “RTVE ha demostrado en todo momento durante este proceso su apoyo a la música de este país, sin distinguir lengua o procedencia, siempre que se cumpliesen las bases previamente establecidas, prueba de ello es, precisamente, la participación de Tanxugueiras en el certamen, con su tema en gallego ‘Terra’”.

El proceso de selección de los jurados nacionales e internacionales para el Benidorm Fest 2022, como ha explicado, se hizo a través del grupo de trabajo de RTVE para Eurovisión, teniendo en cuenta “criterios de paridad, transparencia, mérito, capacidad”. ”El grupo demoscópico ha sido seleccionado por 41 reclutadores de la prestigiosa empresa de investigación de mercados IPSOS. Ninguno de los 350 integrantes de la muestra está relacionado con la industria discográfica, el periodismo, el sector televisivo, la publicidad o los estudios de mercado”, ha remachado en otra respuesta al Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común.

RTVE ha asegurado que “ha puesto ya toda su energía” en impulsar en Europa la candidatura de España. “Lo más importante en estos momentos es apoyar a la representante ganadora, Chanel”, ha zanjado el presidente de la Corporación.